小29歲陸妻「只愛我的錢」…84歲翁悲訴辛酸婚姻 網卻不挺：自作孽

婚姻只是為了利益？香港網路瘋傳1段影片，1名84歲老伯控訴，他於首任太太死後，娶了較他年輕29年的大陸妻子，訛料婚後3年就開始分房睡，大陸妻子更逼他離婚，卻又要求他繼續供養，感嘆「她可能是嫌我老了…她喜歡我的錢而已」。另外，雖然老伯與亡妻育有3名兒子及4名孫兒，但都與他斷絕來往，直言「無一個理我的！」。

影片引來網友熱議，大部份都認為老伯遭遇不值得同情，「自作孽不可活」、「三個孩子也無一個理你，好心自我檢討下吧」、「不可憐」。

網路群組「公屋討論區」轉載大陸網紅訪問影片，題為「小29歲陸妻霸屋天天叫離婚！84歲港伯前妻3兒子斷絕來往」。影片中，現年84歲的港伯講述心酸故事，指自己14年前第1任妻子去世，4年後經鄰居介紹認識了當時45歲、未取得香港身份證的大陸女子，2人其後結婚，至今已10年。本來以為會黃昏姻緣是另一個幸福春天，沒想到竟是噩夢開端。

老伯表示，結婚3年後大陸妻子就與他分床睡，「剛開始結婚有張雙人床，現在張床也沒有了，分開成7年。我睡廚房對面張床，她睡廳那張」，更逼他離婚，「她（大陸妻子）」現在逼我離婚，她可能是嫌我老了。我養她的，她喜歡我的錢而已！還有那間屋子。房子就不是我的，交租我交唄。什麼都是我的！」。

老伯稱現時仍要擺攤，每天收入約800元，大陸妻子取得香港身份證後就開始工作，每天收入500至600元，卻仍要花他的錢，「現在我給她400元1日，現在她說離婚，給少一半給她200元，還要包她吃包她住。她需要買的東西，我都要包了。水費電費什麼都是我的，她說需要養她的…還要收我100元兩餐每天，800元我沒錢剩啦」。

84歲香港老伯指，娶了較他年輕29年的大陸妻子後，3年後就開始分房睡，大陸妻子更逼他離婚，感嘆「他可能是嫌我老了…他喜歡我的錢而已！」。（影片截圖）

不過，雖然大陸妻子稱想離婚，但當老伯說同意離婚時，對方卻又突然轉度，「她說離，轉口又話不離；她說離婚，我說好啊，她轉個頭，唉，我不離了。她又在家了。就算離婚她也要住在那裡的，她說那間屋子她有一半」。

除了大陸妻子問題，老伯與兒孫的關係亦有困難。他與首任妻子育有3名兒子及4名孫兒，而3名兒子已50多歲，卻沒1個理會、探望他，「養大3兒子，每個人都是大學生，我也不知道怎麼說，沒有一個理我的！」。

影片引來網友熱議，大部份人都不同情老伯遭遇，「自作孽不可活」、「3個孩子都沒有1個理你，好心自我檢討一下了，肯定背後有原因才搞到妻離子散」、「不可憐」。

不過，亦有別人留意到影片畫面寫著「原創」字樣，質疑影片的真實性，懷疑是博取點擊的創作影片。

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文章授權轉載自《香港01》