快訊

普亭愛記仇？克宮前發言人昔婉拒工作邀約 15年來兩人再也沒說話

專治低頭族！香港斑馬線「1設計」被大讚 網看傻：台灣5年前就有

小29歲陸妻「只愛我的錢」…84歲翁悲訴辛酸婚姻 網卻不挺：自作孽

香港01／ 撰文／布萊恩
，1名84歲老伯控訴，他於首任太太死後，娶了較他年輕29年的大陸妻子，訛料婚後3年就開始分房睡，大陸妻子更逼他離婚，卻又要求他繼續供養，感嘆「她可能是嫌我老了…她喜歡我的錢而已」。示意圖／Ingimage
，1名84歲老伯控訴，他於首任太太死後，娶了較他年輕29年的大陸妻子，訛料婚後3年就開始分房睡，大陸妻子更逼他離婚，卻又要求他繼續供養，感嘆「她可能是嫌我老了…她喜歡我的錢而已」。示意圖／Ingimage

婚姻只是為了利益？香港網路瘋傳1段影片，1名84歲老伯控訴，他於首任太太死後，娶了較他年輕29年的大陸妻子，訛料婚後3年就開始分房睡，大陸妻子更逼他離婚，卻又要求他繼續供養，感嘆「她可能是嫌我老了…她喜歡我的錢而已」。另外，雖然老伯與亡妻育有3名兒子及4名孫兒，但都與他斷絕來往，直言「無一個理我的！」。

影片引來網友熱議，大部份都認為老伯遭遇不值得同情，「自作孽不可活」、「三個孩子也無一個理你，好心自我檢討下吧」、「不可憐」。

網路群組「公屋討論區」轉載大陸網紅訪問影片，題為「小29歲陸妻霸屋天天叫離婚！84歲港伯前妻3兒子斷絕來往」。影片中，現年84歲的港伯講述心酸故事，指自己14年前第1任妻子去世，4年後經鄰居介紹認識了當時45歲、未取得香港身份證的大陸女子，2人其後結婚，至今已10年。本來以為會黃昏姻緣是另一個幸福春天，沒想到竟是噩夢開端。

老伯表示，結婚3年後大陸妻子就與他分床睡，「剛開始結婚有張雙人床，現在張床也沒有了，分開成7年。我睡廚房對面張床，她睡廳那張」，更逼他離婚，「她（大陸妻子）」現在逼我離婚，她可能是嫌我老了。我養她的，她喜歡我的錢而已！還有那間屋子。房子就不是我的，交租我交唄。什麼都是我的！」。

老伯稱現時仍要擺攤，每天收入約800元，大陸妻子取得香港身份證後就開始工作，每天收入500至600元，卻仍要花他的錢，「現在我給她400元1日，現在她說離婚，給少一半給她200元，還要包她吃包她住。她需要買的東西，我都要包了。水費電費什麼都是我的，她說需要養她的…還要收我100元兩餐每天，800元我沒錢剩啦」。

84歲香港老伯指，娶了較他年輕29年的大陸妻子後，3年後就開始分房睡，大陸妻子更逼他離婚，感嘆「他可能是嫌我老了…他喜歡我的錢而已！」。（影片截圖）
84歲香港老伯指，娶了較他年輕29年的大陸妻子後，3年後就開始分房睡，大陸妻子更逼他離婚，感嘆「他可能是嫌我老了…他喜歡我的錢而已！」。（影片截圖）

不過，雖然大陸妻子稱想離婚，但當老伯說同意離婚時，對方卻又突然轉度，「她說離，轉口又話不離；她說離婚，我說好啊，她轉個頭，唉，我不離了。她又在家了。就算離婚她也要住在那裡的，她說那間屋子她有一半」。

除了大陸妻子問題，老伯與兒孫的關係亦有困難。他與首任妻子育有3名兒子及4名孫兒，而3名兒子已50多歲，卻沒1個理會、探望他，「養大3兒子，每個人都是大學生，我也不知道怎麼說，沒有一個理我的！」。

影片引來網友熱議，大部份人都不同情老伯遭遇，「自作孽不可活」、「3個孩子都沒有1個理你，好心自我檢討一下了，肯定背後有原因才搞到妻離子散」、「不可憐」。

不過，亦有別人留意到影片畫面寫著「原創」字樣，質疑影片的真實性，懷疑是博取點擊的創作影片。

延伸閱讀：

公屋│6旬翁哭訴靠綜援挨餓11年 被子女離棄求幫忙 網友：不值得幫

不肖子大鬧離島醫院！逼改遺囑奪房產：不准回家 九旬母這麼做絕了

文章授權轉載自《香港01》

離婚 影片 婚姻

延伸閱讀

地方爸爸有福了！AV女優脫內褲藏五金行 羞吐：給爸爸們驚喜

專治低頭族！香港斑馬線「1設計」被大讚 網看傻：台灣5年前就有

高中生立志炒房、收租 一票網友「點頭」：解開社畜方程式

天上掉下來的禮物？國中妹突「獻肉體」 工程師家教嚇壞不敢告知家長

相關新聞

小29歲陸妻「只愛我的錢」…84歲翁悲訴辛酸婚姻 網卻不挺：自作孽

婚姻只是為了利益？香港網路瘋傳1段影片，1名84歲老伯控訴，他於首任太太死後，娶了較他年輕29年的大陸妻子，訛料婚後3年就開始分房睡，大陸妻子更逼他離婚…

不是AI工程師不嫁！中國相親也瘋高科技 結婚比徵才還難？

隨著AI科技的一日千里，中國丈母娘的視野似乎也跟著擴展，開始尋找具備人工智慧專業技能的「AI女婿」。在中國少子化，不婚愈來愈常見的狀況下，丈母娘竟更挑人代表什麼意思？或者是不論各界，都要尋覓優秀人才的必然趨勢？

單親媽求捐款讓女兒留學讀名校 遭網勸：不能太好高鶩遠

單親媽不惜二度離婚破產也要讓自己的女兒讀上考取的美國名校。她表示，已為女兒留學的事宜花費了人民幣110萬（約新台幣484萬），女兒考上美國頂尖名校後，她再也無力負擔一年高達7萬美金（約新台幣217萬）的學費，希望善心人士能捐款讓女兒能繼續在美國就讀。

人扮狗！ 男子頸套狗鏈被拖上街「遛狗」邊行邊潑墨、2網紅被捕

當網紅為了博眼球，無所不用其極！山西省近日有2名網路主播為了吸引網友們按讚，由其中1人負責扮狗，頸部套上鐵鏈項圈…

陸科研團隊發現1.3億年前蚊子 科學家：無法重現侏儸紀

大陸科研團隊在古生物學的研究傳出新進展，在琥珀中發現了目前已知最古老的蚊子，並揭露雄性的蚊子在當時也是吸血蚊子，與目前雄...

影／僅此一家！海底撈推出洗頭服務 吹整不馬虎

有網友發現，海底撈在熱舞話題未消減時，又再推出一項新服務，表示客人在吃完火鍋後，還可以幫客人洗頭，並吹好頭髮，讓人嘖嘖稱奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。