不是AI工程師不嫁！中國相親也瘋高科技 結婚比徵才還難？

隨著AI科技的一日千里，中國丈母娘的視野似乎也跟著擴展，開始尋找具備人工智慧專業技能的「AI女婿」。在中國少子化，不婚愈來愈常見的狀況下，丈母娘竟更挑人代表什麼意思？或者是不論各界，都要尋覓優秀人才的必然趨勢？

相親角，是中國大陸特別有趣的社會現象，通常發生是公園或廣場等公共場所的一個角落，大爺大媽們在這裡相互介紹自己的兒女，自發性地為下一代牽線，尋找合適的未來媳婦或未來女婿。

廈門中山公園相親角非常熱鬧。取自微博

兒女一般不會到場，而是父母輩列印出小孩的A4簡歷、攜帶照片分發，或者製作大字報，簡述招親條件吸引過往行人。現象盛行於北京天壇、廣州天河公園、上海人民公園等知名地標，且在大陸已經存在了很長時間。

然而，這種「讓父母操碎了心」的擇偶方式，其實成功率非常低，因為很少年輕人真正相信這樣能找到愛情，而且兩代之間對於理想對象的標準「各有講究」。

相親角的婚戀焦慮，甚至蔓延到AI界。

2023年秋冬時節的阿里巴巴雲棲大會上。阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在偌大會場內致辭，表示AI將成為各行各業的新型生產力，會場外，卻有一群穿著優雅的「阿姨們」，高舉牌子，誠徵「AI賢婿」。

根據浙江省官方媒體《浙江在線》實地報導，這是一群來自杭州蕭山的中年女性，在前往雲棲大會的杭州河山橋上為女兒尋找賢婿，特別的是她們的目標很明確，只要AI大模型軟體工程師，而且阿里雲的員工優先，淘寶的不要。如果相中，不僅不需要聘禮，還送房送車，每月給零花錢。

眾多「非誠勿擾」的廣告牌上顯示，女方條件堪稱「誘人」。其中一位1997年出生的女孩，幼師畢業，年收入10萬人民幣左右，有三套房和一套商鋪，希望配對的男方從事大模型相關工作，Python、C語言皆可，不要java，不禿頭，沒房不要緊，若是同意入贅，贈送高檔汽車一輛，每月給2萬元零花錢，結婚的房子直接登記在男方名下。

中國結婚率連續9年下跌

另一位則是1993年出生的獨生女孩，蕭山人，來到雲棲大會尋覓良緣，但也要求男方是「AI大模型程序員」。

更有一位家有「溫柔蕭山女孩94年」的大媽，表明家中有廠，家庭和睦。除了要找AI賢婿，能接受姐弟戀，在阿里巴巴從事大模型工作，還特別註明「演算法＞後端＞前端」。同樣不要聘禮，入贅就送房一套、通勤車凱迪拉克一輛，「兩胎各姓一方」。

現場與會人士捕捉到相關畫面，轉發微信朋友圈時也不禁讚嘆，這群丈母娘確實很跟得上時代潮流，連AI專業術語也運用得如此嫻熟。

家有「溫柔蕭山女孩94年」的大媽，表明家中有廠，家庭和睦。除了要找AI賢婿，能接受姐弟戀。大陸社群平台流傳照片

在大陸，愈來愈多人不想結婚。中國民政部公布數據顯示，2022年中國大陸依法辦理結婚登記683.5萬對，比前一年年下降10.6％，結婚率自2013年後連續九年下跌。

單身男女人數逐年增長，在2023年更是高達2.4億人之譜。結婚難，成為結構性人口問題之一，愈演愈烈。

不過，就算結婚再難，適婚男女仍舊不願屈就於送房送車而步入婚姻的安排。《浙江在線》記者針對「AI賢婿」話題隨機採訪多位生成式AI的男性軟體工程師，大多表示女方性格很重要，不能光靠物質條件的堆砌。

AI人才身價不凡，年薪逾百萬人民幣

「這些老人很聰明，知道哪裡有高質量男性，」長期關注大陸經濟發展動態、海豚智庫創辦人李成東說，而由於大媽對男方的要求寫了一些專業術語，看在李成東眼裡，更像是科技巨頭自導自演攬才的新招數：「企業招聘廣告的概率，不低於50％。」

無論是為小孩找對象，抑或大企業挖角，共同點是生成式AI人才異常搶手。

麥肯錫（McKinsey & Company）最新報告指出，到2030年，AI為中國大陸帶來的潛在價值，有望超過1兆美元（約台幣30兆元）。隨著各大企業競相投入，大陸對AI人才的需求將從100萬人增加到600萬人。

然而，據估計到2030年，大陸全境加海外大學及現有人才儲備，只能提供約200萬人，亦即所需的1/3，AI人才缺口將達400萬。

徵才網站「獵聘」的資料也顯示，2023年上半年，光是AIGC（人工智慧生成內容）領域的「演算法工程師」的職缺，就是去年同期的2.3倍。

高薪亦自不在話下，平均年薪超過40萬人民幣（約台幣177萬元），遠遠高於純電動汽車（EV）等新能源汽車人才的約22萬人民幣。

若有大企業相關工作經驗，碩、博士學歷的30多歲AI人才，年薪更可達100萬人民幣（約台幣442萬元）以上。

生成式AI，無疑為企業和個人皆帶來了一次爆發性成長的機會，單身的AI賢婿可以靠相親成功而抱得美嬌娘嗎？抑或網路巨頭能否藉此再次躍為商場贏家？可能都是不小的考驗。

（本文出自2023.12.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）