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人扮狗！ 男子頸套狗鏈被拖上街「遛狗」邊行邊潑墨、2網紅被捕

香港01／ 撰文：田中貴
張男頸部套上鐵鏈，學足狗隻在地上爬行，王男更向他潑灑墨汁，吸引路人圍觀。（網上圖片）
張男頸部套上鐵鏈，學足狗隻在地上爬行，王男更向他潑灑墨汁，吸引路人圍觀。（網上圖片）

網紅為了博眼球，無所不用其極！山西省近日有2名網路主播為了吸引網友們按讚，由其中1人負責扮狗，頸部套上鐵鏈項圈，由拍檔拖到街上當「遛狗」，而且邊行邊被當眾潑灑墨汁。

影片如願在網上瘋傳，惟隨即引起警方注意，調查後把2名男子拘捕，他們需接受行政拘留10天。

張姓男子和王姓男子進行「打賞PK」，賭注是輸家接受「遛狗」懲罰，張男淪為「人狗」，被帶到山西朔州懷仁迎賓廣場進行直播。

王男拖着頸套狗鏈的張男，張男則學足狗隻在地上爬行，王男更向他潑灑墨汁，行為吸引在場途人目光。

影片內容驚動當地警方調查，調查後隨即派員拘捕2人，當地警方表示，張男及王男的行為嚴重挑戰社會道德底線，違背社會公序良俗，同時擾亂公共秩序，對社會有惡劣影響，所以構成違法，懷仁市公安局依法決定行政拘留2人達10天。

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文章授權轉載自《香港01》

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