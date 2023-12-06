影／僅此一家！海底撈推出洗頭服務 吹整不馬虎

中國大陸知名火鍋連鎖餐廳海底撈，近日受到熱議的科目三、滑步舞已不能滿足消費者了嗎？有網友發現，海底撈在熱舞話題未消減時，又再推出一項新服務，表示客人在吃完火鍋後，還可以幫客人洗頭，並吹好頭髮，讓人嘖嘖稱奇。

一名來自山西太原市的微博網友「太原吃貨聯盟」，上傳了一張海底撈推出洗頭服務的告示牌，並表示現在只有在山西太原的開化寺店(位於華宇購物中心8樓）有提供這項服務。海底撈的消費者只要憑200撈幣，就能兌換一次洗頭服務。由於員工有限，僅開放一日共40位洗頭名額，採上午20位、下午至晚上20位，每人可洗20幾分鐘，服務時間為上午11點起至晚間9點止。

海底撈表示，由於人力有限，目前只有提供洗髮服務，並未加上一般髮廊會有的做造型和頭部按摩等複雜項目。

從另一名IG網友上傳的一段海底撈的洗髮區影片顯示，海底撈儘管只有提供簡單的洗頭服務，但從洗到吹的設備看來不馬虎，包括整套洗頭設施，連帶還附有客人洗好頭後，吹整的梳妝區內，都還附有多款功能梳及一杯飲品，應能享受到髮廊般的基本服務。

網友看完影片紛紛留言，「海底撈是想做成度假村嗎？」、「這湯頭好濃郁啊」、「吃完再洗可以嗎？回家就不用洗了」、「不是洗髮店去不起，是海底撈更有性價比。」，也有人笑稱，往後從海底撈出去的員工，應該面對各行各業都很好找工作，還有人敲碗期待海底撈能推出手機的大頭貼照。

圖為海底撈用來供客人吹整的梳妝區，附有多款功能梳及一杯飲品，能讓消費者享受到髮廊般的基本服務。擷自IG影片