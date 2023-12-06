影／陸東北自助餐夾滿滿還有大羊腿只要70元 網揭低價真相

受到通貨膨脹影響，台灣物價越來越高，就連不少便當也不再「百元有找」。對此，有一名網友表示，在YouTube看到中國大陸東北自助餐介紹影片，夾滿兩大盤竟只要台幣142元，甚至還有超大隻羊腿的豪華菜色，讓他直呼「台灣應該是看不到這種價格吧？」，貼文一出後，引起網友熱議。

這名網友在PTT以「哇靠大陸東北的物價也太狂了吧」為題，表示自己看到YouTube上東北自助餐的介紹影片，其中兩名男子夾了7種菜色、還有超大隻的羊腿，平均一人才70元台幣，而且不只這家特別便宜，只要在東北的自助餐，價格都差不多，讓他非常好奇「為何東北的物價這麼佛？」

東北自助餐夾滿兩大盤，竟只要台幣142元，甚至還有超大隻羊腿的豪華菜色。圖翻攝youtube

貼文一出後，也引起網友熱議，點出東北自助餐便宜的原因，是「產地和薪資待遇低」，紛紛表示「那裡地大農產多，這種食物類的東西要貴去哪」、「北方肉是真的超便宜」、「工錢原料便宜啊」、「東北工作難找呀，年輕人都跑光了」、「東北什麼都便宜，但薪水也低」、「那邊農畜產地阿，東北菜肉都超大份，而且都超便宜，但當地收入就是這樣」、「東北薪水應該超級無敵低」。

另外，也有部分網友分享東北薪資，表示「那邊一大堆月薪不到一萬台幣，你月休一天，平常每天加班大概賺2萬多台幣」、「那個地方一個月賺不到3000人民幣」、「東北蠻可惜，被搞到現在薪水只有三千左右」、「前提是領台灣薪水你才會爽」、「東北薪水很低 餐廳小妹一天才一百」、「我有中國朋友住那，他家請人，含加班996元，約19500台幣」。