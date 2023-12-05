偷自助餐20瓶飲料！賊夫婦被經理追「現場開瓶」歸還 網怒：吃相難看

中國大陸近日發生一起消費糾紛，一對夫妻在上海某自助餐廳用餐，離開時竟私自帶走20瓶飲料，店經理追到地下室車庫，將人攔下要求返還，卻被對方拒絕。女子下車後，故意先打開飲料瓶口，才交給店經理，整段過程被目擊者錄下，惡劣行徑引來其他網友的抨擊。

據《江蘇新聞》報導，大陸一對夫妻1日至上海自助餐廳消費，臨走時拿了20瓶飲料，店員發現後上前阻止，並告知只能在店裡飲用，雙方爭執幾句話，女子才拿出幾瓶飲料歸還。不過店員查看監視器，見女子拿走的飲料遠遠超過返還的數目，其他的都放進自己的包包裡，店內經理發現後，立即追出來趕至地下室車庫。

店經理找到夫妻2人要求他們歸還飲料，男子卻聲稱飲料已經被喝過了，直言「我又不是不給你面子」，店經理回應「喝過了確實不要了，那我可以看一下包嗎？因為你拿了飲料」，男子說道，「那我（飲料）全打開了呢？你不要了？」隨後女子突然下車，現場打開瓶蓋，然後將飲料還給店經理，挑釁說「那還你」，店經理再度要求查看對方包包，卻反遭女子嗆聲：「包裡面你有權看嗎？你沒權看」。

整段荒謬過程被目擊者拍下，據了解，這對夫妻總共打包20瓶飲料，最後只歸還6瓶，消息曝光後也引發熱議。對此，網友紛紛痛斥：「沒出息」、「貪小便宜吃大虧」、「吃相太難看了！」「做這事真沒格局啊，太掉價了（指降低身分，丟失臉面）」、「不要打馬賽克，讓網友來教育他們以後不要占便宜」、「這以後怎麽教育孩子」、「這種素質的顧客，自助餐那是要虧血本啊，這夫妻2人果然不是一家人，不進一家門」，還有眼尖的網友說：「開BMW偷飲料，真的不理解」、「看樣子，好像順（偷）的是烏龍茶」、「20瓶烏龍茶，滿打滿算也就100塊人民幣（約442元新台幣）」。