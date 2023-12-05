躺平之後是側臥 中國青年正推崇「發瘋」？愈焦慮反而愈認命

職場壓力鍋，令中國年輕人重新評估成功的定義，紛紛選擇以一種更反諷、更激烈的姿態面對人生。

聽過「躺平」嗎？這個流行語源起於中國大陸，意含著「勤勞不能致富，再怎麼努力也不能改變命運」，形成一場觀念革命，廣在亞洲各國年輕一代中蔓延。

當中國國家統計局公布2023年4～6月的青年失業率超過20％，創下有統計以來的新高之後，那些本想以躺平告別煩囂社會的年輕人，發明了一個新名詞──側臥，反應了一種全新的生活態度。

側臥，可不只是一種睡覺的體位，最早出於大陸官媒《新華每日電訊》的一篇文章〈謹防「側臥式」幹部〉。

廣為流傳的1280字，抨擊了組織中的老油條主管：無事時，移花接木搶功勞撈好處；有事時，則裝模作樣地腳底抹油、奉行機會主義溜之大吉。

職場上見風轉舵的人所在多有，卻無法杜絕，一時招引眾多上班族在網路上發出鄙視不屑的共鳴，廣發朋友圈。

這個妙喻，同時也繁衍出「側臥式打工人」的概念：有種人一方面躺不平，一方面又奮鬥不動，在這一靜一動之間，來回徘徊，這個過程就是「側臥」。

側臥式打工人，介於躺平和奮鬥之間的狀態，對工作對事業，有時想拚有時沒鬥志，對客戶對業務，有野心卻又不想那麼累。

從躺平到側臥，映照出當下大陸普遍的社會現象，以及打工一族面對的是愈來愈競爭的職場，無可奈何又無法逃避的工作壓力。

職場盛行發瘋，以文學為情緒出口

風靡大陸全網的「職場發瘋文學」，更是看得人笑中帶淚。搜索社群平台小紅書，「發瘋文學」話題頁的瀏覽量，更是高達5347.5萬。

「我上班領的不是薪水，而是窩囊費，還有忍氣吞聲費和精神損失費。」一字一句看似在自嘲，實則透露著打工人的心酸和不自由。

「人之初性本善，不想上班怎麼辦」「月薪一千五，命比咖啡苦」「你擺爛，我擺爛，老闆魚翅變炒飯」「上輩子作惡多端，這輩子早起上班」「上班真的很有意思，有意思到讓你覺得活著沒意思」等，文學技巧中的對比法，被大陸社畜用得風生水起，還押韻。

「開工帶什麼東西？1、一顆勇敢的心。2、一雙空洞的眼神。3、一具抗造的身體。4、一張無所畏懼的臉。5、兩隻經得起批評的耳朵。」令人聯想到《懶惰的權利》一書中所言：「21世紀是工作的世紀，也是痛苦、不幸、墮落的世紀。」

財富自由早已實現？瘋到無邊無際

一位網友恍然大悟：「錢一直不在我錢包裡，這何嘗不是一種財富自由！」其他深有同感的粉絲淚目回應：「原來我早已實現了財富自由。」

還有改寫名人佳句的版本：「我司雇我在」「珍愛生命請自動屏蔽老闆」「鋤禾日當午，上班好辛苦，上完一上午，還有一下午」。

在網路時代仍有上億年銷量的紙本雜誌《三聯生活週刊》，更是發現打工人發瘋文學，經典名著《變形記》竟然早在100年前就已問世：

「一個籠子在尋找一隻鳥。你是做為一個籠子還是一隻鳥，有時決定權並不在你手中。」德語小說家卡夫卡（Franz Kafka）所書寫的困境，正是現代人的困境。

當然，「發瘋」到極致便如下圖：

發瘋文學範例圖。擷取自中國社群平台，遠見記者邱莉燕提供

大陸中科院心理研究所和社會科學文獻出版社聯合對外發布的《中國國民心理健康報告2019～2020》顯示，大陸18～34歲的青年的焦慮平均水準，高於成人期的其他年齡段。「星期一恐懼症」「下班焦慮症」……，一個個網路新詞的調侃背後，是真實存在的生活困境。

這就難怪人們要藉著發瘋文學來抒發情緒，就有網友坦承「自從瘋了以後精神正常多了」。面對做不完的工作、加不完的班，在被上司、客戶、KPI折磨的日日夜夜裡，打工人的緊張焦慮似乎滿到喉嚨，也難怪愈來愈多年輕人如此推崇「發瘋」。

挖掘發瘋文學的商機

在網路上「發瘋式」po文，娛樂自我以尋找情緒的出口，似乎也有其必要。

蘇州市吳中區精神衛生中心分析，發瘋文學的出現，其實是現代人對「情緒內耗」的一種反抗。

「不管是文字的情緒表達還是行為層面的情緒表達，對處於多重壓抑的現代人來說，是十分有必要的抒壓的方式，」不具名的心理健康專業人士指出，由於過度的壓力堆積可能會導致不安、抑鬱，「合理的發瘋」總比「無限的內耗」好。

商業頭腦動得快的企業，乾脆將大眾文化流行現象與自家商品「聯動」販售。

譬如，北京同仁堂促銷「加味逍遙丸」，文案便寫著：「可舒肝清熱，健脾養血，身心雙調，助你實現有效的情緒自由。」

動畫角色Loopy的製作公司也靈機一動，與打工人發瘋文學結合，先是設計「側臥」「不內卷了」等的表情包，接著推出〈Loopy打工日記〉、〈我的女朋友Loopy〉的小故事直播。

關鍵的最後一步是關注度變現，兒童節時，Loopy跟樂樂茶推出聯名奶茶，宣傳語就是「打什麼工，進來過兒童節」。據不完全統計，這款奶茶一天的銷量就超過6.5萬杯。其他還有Loopy名創優品聯名玩偶、Loopy九木雜貨社限量款公仔，生意做不完。

發瘋文學名詞釋義。擷取自中國社群平台，遠見記者邱莉燕提供

上班一族苦悶困擾，發瘋有理

無論側臥也好，發瘋文學也罷，打倒這一代大陸年輕人和打工人的，未必是突如其來的沉重任務，而可能是一天天累積、終而隱沒於血管的負面情緒。

失業找不到工作、熬著身心靈上班，乃至於不婚不孕買不起房，最終澆鑄出一個隱形的水泥桶把人框住，深不見底。

四面都會碰壁，有人習慣性地閉上雙眼，適應周遭環境；有人為渴望一絲微弱的光亮，或用身體撞向牆壁，頭破血流，或打造小錘子鑿出一條裂縫。

發瘋文學，便是當代年輕人塑造的小錘子，不能引導人們逃出水泥桶，卻能從裂縫中透出光，製造出一些驚喜容人喘息，甚至一點點愉悅的感覺。

如此說來，「發瘋」確實有理，只求打開一束光，暫時逃脫上班的宿命。

（本文出自2023.11.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）