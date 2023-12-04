輸不起？女子打麻將慘輸萬元 崩潰報警抓牌友結局悲劇了

中國大陸雲南麗江一名趙姓女子不滿打麻將時手氣差，輸了人民幣3000元（約新台幣1.3萬元），竟不甘心報案稱「牌友詐賭」，要求警方出面主持公道，沒想到自投羅網，最終一行人全部因違法聚賭被帶回警局。

據陸媒報導，趙女與3名友人在麗江市古城區的一處民宅內揪打麻將，怎料趙女十賭九輸，虧了人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）。後來，趙姓女子因不爽一直輸錢，懷疑自己遭牌友聯合暗算，一氣之下竟報警「投訴」。

警方獲報到場後，趙女更當場還原戰敗過程，向警方演示自己是如何被胡牌，讓警方哭笑不得。最終，趙女與3名友人因涉犯聚眾賭博罪，一行人全被帶回警局審理，之後每人被依法開罰人民幣500元（約新台幣2199元），以及人民幣4500元（約新台幣1.9萬元）的賭資也全部遭沒收。

警察接獲女子報案，將所有人帶回警局審理。圖／擷自《香港01》

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文章授權轉載自《香港01》