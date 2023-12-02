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26歲男子每日瘋狂熬夜玩遊戲機 手肘生出過千粒「珍珠」！竟是罕見病
湖南長沙一名26歲男子，因經常熬夜玩遊戲機，肘關節內竟增生出過千粒「珍珠」，無法伸直。
綜合大陸媒體報導，長沙一名26歲男子，每日收工後都要熬夜玩遊戲機，一日內更累計玩遊戲機長達10小時，這亦導致他左肘關節腫脹、無法伸直及彎曲。
意識到問題的嚴重性後，男子赴醫院檢查，醫生發現其肘關節內長出過千粒「珍珠」狀顆粒，並診斷為滑膜軟骨瘤病。
據介紹，滑膜軟骨瘤病是一種多發生在關節腔內，也是一種比較罕見的良性病變。這種病以關節滑膜、肌腱腱鞘滑膜及滑囊內形成多個軟骨結節為特點。
滑膜軟骨瘤病就是由滑膜形成軟骨結節，可帶蒂生長也可能脫落到關節腔形成遊離體（關節鼠），進入關節腔內受關節液滋養，逐漸長大，後期可發生鈣化或骨化。
醫生提醒，在長久保持一個姿勢一段時間後，應起身活動頸、手肘和膝關節，以緩解疲勞。
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文章授權轉載自《香港01》
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