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驚！小紅書男綠燈這樣過馬路被罰8000嚇暈 網友驚：我常這樣…

香港01／ 撰文：布萊恩
原PO憶述當日交通燈號亮起綠燈，由於自己未到斑馬線正面但趕着過馬路，於是以斜線方式過馬路，結果被警察「抓住」，要罰款2,000元（約8000元新台幣）。（小紅書）
原PO憶述當日交通燈號亮起綠燈，由於自己未到斑馬線正面但趕着過馬路，於是以斜線方式過馬路，結果被警察「抓住」，要罰款2,000元（約8000元新台幣）。（小紅書）

不守交通規則過馬路，可被罰款2000元（約8000元新台幣）！有男生於小紅書發文表示，他日前於交通燈號亮起綠燈時，以斜線方式過馬路，結果被警察攔下，要罰款2,000元（約8000元新台幣），直指「被嚇暈」；苦苦哀求下，警察只記下其身份證資料，便說「沒事你走吧」放他離開，感嘆「我也好委屈，內心覺得好神經啊」。但原PO仍擔心最終是否會被罰款。

貼文引來網友熱議，不少人都表示曾作出相關行為，對可能被罰款表示震驚，「嚇死，我經常這樣」。也有網友提醒原PO，下次不要再亂過馬路，「每次過馬路必定要斑馬線上裏，不管是在哪裏，總歸斑馬線是保護你的」。

該男生於小紅書以「被嚇暈，斜線綠燈過馬路也會被罰2k！」為題發文講述事件。他憶述當日交通燈號亮起綠燈，由於自己未到斑馬線正面但趕着過馬路，於是以斜線方式過馬路，結果被警察「抓住」，要罰款2,000元（約8000元新台幣），「我斜着走的時候就是會錯過幾根斑馬線，然後他覺得我違規了」。

原PO形容當時情況「好嚇人」，「好委屈，內心覺得好神經啊，看在我第一次的份上也不放過我，那麼缺錢嗎？」。原PO之後不斷哀求對方，警員只記下其身份證資料，便說「沒事你走吧」放他離去，「我是用各種理由祈求原諒了，磨了好久……一直苦苦哀求，各種學生啊，沒錢啊之類的，才放過我」。但原PO仍擔心最終是否會被罰款。

貼文引來網友熱議，不少人都說曾作出相關行為，對可能被罰款表示震驚，「嚇死，我經常這樣」。也有網友提醒原PO勿亂過馬路，「下次不要再亂過馬路了」、「每次過馬路我是必定要斑馬線上裏，不管是在哪裏，總歸斑馬線是保護你的」、「幸好沒罰錢，我每次等紅燈那個綠燈沒亮，很多人都到馬路對面了，我都不敢走怕罰錢」、「遊客多的地方是重災區，要小心」。

根據《道路交通（交通管制）規例》，如不守交通規則過馬路，可處罰款2,000元（約8000元新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

台幣 警察 小紅書

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