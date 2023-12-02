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結婚證書不能證明夫妻關係？她到銀行取亡夫遺產遭拒 行員無奈揭原因

香港01／ 撰文：謝茜嘉
陳女士的丈夫早前因意外不幸離世，她強忍悲痛處理完後事，卻遇上結婚證被銀行評定為無效證明，無法從丈夫銀行帳戶領取撫恤金和喪葬費的問題。 示意圖，圖片來源／Ingimage
陳女士的丈夫早前因意外不幸離世，她強忍悲痛處理完後事，卻遇上結婚證被銀行評定為無效證明，無法從丈夫銀行帳戶領取撫恤金和喪葬費的問題。 示意圖，圖片來源／Ingimage

結婚證都未能證明夫妻關係，如此荒謬？中國大陸貴州貴陽陳女士的丈夫早前因意外不幸離世，她強忍悲痛處理完後事，卻遇上結婚證被銀行評定為無效證明，無法從丈夫銀行帳戶領取撫恤金和喪葬費的問題。原來陳女士與丈夫的結婚證屬舊版證件，只印上姓名，沒印上身分證號碼，無法證明是同一人，加上丈夫早年被分配到新疆工作，戶口遷往當地，陳女士戶口本上並無丈夫信息，故被拒領取丈夫遺產。焦急萬分之下，陳女士最終靈機一觸，取出一項證明，印證與丈夫的夫妻關係，成功提取遺產。

「我真的是沒辦法了，希望你們幫幫我！」據陸媒報導，陳女士的丈夫張某早前因意外不幸離世，隨後1筆撫恤金和喪葬費被存入丈夫的銀行帳戶中。陳女士獲告知若想取出金錢，必須憑藉有效證明，證明與張某的夫妻關係，並須修改銀行帳戶密碼才能取出。

陳女士於是取出結婚證作證明文件，卻被銀行評定為無效，令她六神無主，焦急如焚，只能向媒體求助。11月24日，有大陸記者陪同陳女士，再次前往中國農業銀行貴陽清溪路支行了解原因，銀行職員解釋，陳女士的結婚證只印上姓名，沒印上身分證號碼，無法證明證上的張男與陳女士的丈夫為同一人，加上她與丈夫不在同一個戶口本上，「如果她把錢取走了，真正的張某來找我們，我們要負法律責任的」。

報導指，原來陳女士與丈夫於1996年領取結婚證，由於屬舊版證件，上面並無註明雙方身分證號碼，而丈夫早年被分配到新疆工作，戶口遷往當地，陳女士戶口本上並無丈夫信息，導致銀行在確認身分流程上存在一定困難，因而無法辦理陳女士的要求。

銀行要求陳女士向相關部門要求開立夫妻關係證明，唯陳女士詢問了轄區派出所和居委會，均表示根據目前規定無法給予相關證明。陳女士一時拿不出有效證明，焦慮萬分，最後經與記者交談過程中，突然想起女兒的出生醫學證明上，標註了丈夫的身分證號碼，由此可與結婚證交叉印證夫妻關係。銀行職員查看後，證明資料有效，即場幫陳女士辦理相關業務，讓她順利取出了撫恤金和喪葬費。

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文章授權轉載自《香港01》

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