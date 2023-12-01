40歲偷車賊扮計程車「駕駛」掠52萬財物 3個月涉30宗爆窗車內竊案

近月爆窗計程車盜竊頻傳，多次有「駕駛」向停泊路邊計程車下手，以硬物擊碎車窗玻璃後「閃電式」偷走車內財物。警方經調查和分析情報後，前日（11月29日）拘捕一名40歲香港男子，相信他與今年9至11月九龍、新界最少30宗計程車及私家車竊盜案及7宗偷車案有關，包括曾偷取一輛計程車協助犯案，偷走的財物總值達13萬元（約52萬元新台幣）。被捕男子正被扣查。

東九龍總區重案組第二B隊高級督察吳銘鋒表示，警方留意到在今年第3季開始，全港各區涉及的士車內盜竊的案件有上升趨勢，且賊人犯案手法相當純熟，他們會針對無人看管、例如停泊在公廁外的的士，趁司機短暫離車時登上沒上鎖的計程車，或用其他工具打開車門、甚至用硬物扑爆車窗進行盜竊，過程僅需數秒。

他續稱，警方調查後鎖定一名40歲香港男子，相信他涉及今年9月至11月期間九龍和新界的30宗車內竊盜案、以及7宗「未獲授權而取用運輸工具」案，被盜的財物包括現金及電話等。東九龍總區情報組人員前晚於深水埗區進行反車內盜竊行動時，發現該名目標男子形跡可疑，隨即上前截查，並在其身上搜出兩條萬用匙及一件相信用作破窗的硬物，遂以「車內盜竊」、「未獲授權而取用運輸工具」及「外出時備有偷竊用的物品」罪將他拘捕。

消息稱，疑犯本身無業，沒有計程車司機牌照，涉及的7宗偷車案當中有一宗涉及計程車，相信是用以方便犯案；而因疑犯持有適用於計程車的萬用匙，故犯案的目標大部分是計程車，部分私家車亦曾遭毒手，單一宗案件最高損失約為1.7萬元（約6.8萬元新台幣）。

東九龍總區重案組主管高級督察吳銘鋒（右）認為，警方迅速破案是有賴市民提供車CAM片段。旁為防止罪案辦公室高級督察黃頌雅。（梁偉權攝）

吳銘鋒認為，警方今次能成功迅速鎖定疑犯，除透過現場調查及情報分析，亦有賴一些車主提供他們停泊在案發現場的車輛上的車CAM影片，部分影片更清楚拍下疑犯犯案的經過，感謝提供線索給警方的所有市民，形容市民的「舉手之勞」大大幫助警方的調查工作。

防止罪案辦公室高級督察黃頌雅呼籲車主參與警方的「弘鏡計劃」，只要在電子表格填寫簡單資料，如車主姓名、聯絡電話、車牌號碼、經常泊車地點等，有案件發生後警方將會主動聯絡以索取相關車CAM片段，為防止及偵查罪案出一分力；而如車輛的車CAM拍攝到一些可疑事件，司機亦應盡快與警方聯絡。

警方強調，駕駛人士應在開啟車輛防盜系統後才離開車輛，且不應將貴重物品留在車內，並避免將車輛停泊在僻靜道路，如發現街上有可疑人士應立即通知警方。

近期社交平台廣傳多段計程車車內盜竊片段。上月4日早上6時41分，一名79歲姓劉計程車司機將車輛停泊在葵涌打磚抨街公廁對開，下車如廁1分鐘後折返，即赫見左邊車窗遭人打爛，車內一個袋、約16,000元新台幣現金、兩部共值5,200元新台幣的手提電話、身份證、駕駛執照及一張八達通被偷去。片中另一名藍衫男子向受害計程車司機問道：「嗰部係咩車呀？又係計程車嚟㗎？」的計程車機回覆：「係呀，嗌都唔停‥‥‥（去廁所）1分鐘！」

早前網上亦流傳兩段相關片段，一段為葵涌荔景山路車內盜竊案的車Cam片段；另一段則為大圍積福街公廁車內盜竊案片段。兩段影片均有一名戴鴨舌帽及口罩的計程車司機趁駕駛下車如廁時犯案，手法可謂同出一轍。網民認為兩段片段的賊人衣著及身形頗為相似，雖然駕駛的計程車車牌不同，但懷疑是同一名慣犯。

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文章授權轉載自《香港01》