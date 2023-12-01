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玩大了！男輸遊戲臉上被印「允許屠宰」 發現洗不掉崩潰網全笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一男子玩遊戲輸了，被朋友蓋上「允許屠宰」印章，2天都洗不掉，讓他相當無奈。圖片來源/微博「觀察者網」
大陸一男子玩遊戲輸了，被朋友蓋上「允許屠宰」印章，2天都洗不掉，讓他相當無奈。圖片來源/微博「觀察者網

日前大陸河南有名男子因玩遊戲輸了，被懲罰在臉上蓋印章，本以為用水洗掉就好，不料朋友用的不是普通印章，而是蓋在豬身上的「豬肉印章」。據男子所述，事發過後兩天，臉上及脖子上仍留著「檢驗合格，允許屠宰」的字樣，讓他相當崩潰，出門都只能想辦法把臉、脖子包緊緊。

據陸媒《大眾網》報導，日前男子與朋友一同玩遊戲，因為輸了被朋友懲罰蓋印章，沒想到朋友竟用豬肉印章在男子的臉、脖子上留下「檢驗合格，允許屠宰」的字樣，過了兩天也無法完全洗淨，男子無奈表示出門只能穿高領、圍巾擋住殘留藍印，並呼籲大家切勿模仿。

影片曝光後，網友紛紛幽默回覆，「幫忙測測遮瑕（產品）」、「熱鍋不放油，烙一下就沒有了」、「洗不掉就紋多個小豬佩奇在脖子上」、「下鍋煮了哦，流程是這樣」、「去澡堂找搓澡的，給你搓一層皮下來」、「根據我多年烹飪紅燒肉的經驗，用老抽（濃醬油）或者糖色可以蓋住檢疫章」、「這遊戲玩的有點大了」、「前無古人後無來者的『紋身』」。

另外，有網友解釋，「等兩周代謝就行了」、「過兩個星期自動就沒了」、「先買個粉底遮一遮，這個恐怕需要久點才能掉了」、「氨基酸色素，洗不掉的，能滲入真皮層。過兩周再說吧」、「這種印章不是染料，是蛋白質顯色，說穿了就是顏色直接溶到細胞裡了，只能靠新陳代謝才能掉，一般是十到十四天才能代謝掉」。

豬肉 印章

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