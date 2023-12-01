獨生女結婚半年父母車禍雙亡 夫持結婚證要求分8.8億遺產

陸媒報導，中國大陸上海市一名現年28歲的獨生女康露，在與先生交往半年後結婚，父母卻在婚後沒多久發生車禍雙雙殞命，未料，先生在陪同她辦完父母喪事後竟火速提出離婚，並單方面表示就憑一張結婚證明，即能在大陸法律規定夫妻之間乃共有財產制的情況下，與康露共分高達2億元人民幣（約8.8億元台幣）的遺產。

報導稱，當初康露的先生王力，在一場年會中認識家境優渥的康露。半年來猛烈追求康露並求婚後，終得康露點頭願意下嫁。但父母卻在兩人婚後沒多久，在一場旅行中發生車禍雙亡。王力在康露辦父母的喪事期間，陪同她協助處理，未料在辦完告別式後，康露竟收到法院傳票，內文為王力主張兩人性格不合，要求離婚，並將電話關機，也搬離了原住的婚房。

康露的律師譚芳稱，康露父母生前在上海擁有9家房產和店面，加上存款和理財商品等，共計留下約2億元人民幣（約8.8億元台幣）的遺產。且由於康露是獨生女，祖父母也已過世，故能單獨繼承龐大遺產，但因為遺產在婚後才繼承，依照大陸法律，屬於夫妻共有財產。

報導並稱，康露在開庭時於法院外詢問王力：「如果我的父母沒有去世，如果我的父母沒有這麼多遺產，你還會跟我離婚嗎？」王力則堅持稱離婚是因雙方沒感情了，與康露父母去世無關，並向康露回嗆：「憑我的結婚證」就能共分康露父母遺留的龐大遺產。