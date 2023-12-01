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女租客急退租 衣櫃留「好東西」送男房東 網笑：拿去網上賣

香港01／ 撰文：喬納森
女女租客稱留了「好東西」給男房東，對方發現原來是衣櫃內的內衣褲，當場哭笑不得。 示意圖。圖／擷自：ingimage
女女租客稱留了「好東西」給男房東，對方發現原來是衣櫃內的內衣褲，當場哭笑不得。 示意圖。圖／擷自：ingimage

租客退租留下物品在屋內並不罕見，但大陸有名女租客因家有急事要臨時退租，連退回按金給男房東也無時間，她臨走時還說：「我給你留了點好東西。」待房東去收回房子時，卻發現衣櫃內放有女租客的內衣褲，當下讓他呆掉，這時他才領會對方所謂的「好東西」原來是這些，但無奈表示：「自己又不能穿」。事件在網絡上瘋傳，有網友笑言「那不是拿來穿的...」、「拿去網路賣！」。

綜合內媒報道，房東李男與女租客平日沒有太多交流，只是想到對方是女生，初到大城市生活不容易，所以每當女租客遇到生活上問題，李男也會出手幫忙，例如曾發生電燈及熱水爐出現故障等問題，李男都會立刻前往解決，甚至試過女子說因現金周轉出問題，希望能放寬交租時間，李男也欣然答應，是一名相當體貼的房東。

不過，女租客卻突然要在數天內退租，聲稱因家中突然有急事要回家，李男也沒有多問便答應她，並約她收樓及退回按金，女方退租前自己速速要離開，因此不打掃，且連人民幣1,000元（約1,120港元）的按金也不要。

女租客離開了數天後，李男前往收樓，當他打開衣櫃，即被眼前景像嚇呆了，因為櫃內全是女性的貼身內衣，他便記起女租客走曾說「留了點好東西，絕不讓好人吃虧。」，當場讓他哭笑不得，他亦感到她無奈，「自己又不能穿」，但對女方的心意只能心領。

事件在網絡上瘋傳，惹來不少網友留言笑稱，「這位退租客還真幽默！」、「房東真幽默...那不是拿來穿的...」、「拿去網路賣！」。

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文章授權轉載自《香港01》

租客 房東 網路 女生

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