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女子當眾裸泳片瘋傳 旁觀者歡呼 法律無規定游泳必須穿泳衣？

香港01／ 撰文：田中貴
女子在雲南大理洱海裸泳，3人坐在岸邊歡呼拍片。（網上影片截圖）
女子在雲南大理洱海裸泳，3人坐在岸邊歡呼拍片。（網上影片截圖）

游泳要在適當地方並且穿着合適的泳衣！網上近日流傳1條影片，指有女子在雲南大理洱海裸泳，岸邊坐了3人，他們圍觀拍攝歡呼，當地政府證實事件，指洱海自然保護核心區是禁止游水，西洱河的興盛大橋以內至閘門的區域才允許游泳，警方已對事件展開調查。

網上流傳的影片長約6秒，已經過打格處理，根據當地媒體報道，現場是雲南大理洱海海面，事發時有賣氣球小販經過，岸邊正是洱海步道，相信並不偏僻。報道指女子在雲南大理洱海裸泳，3人坐在岸邊，圍觀拍攝者為其舉動歡呼。

本年11月22日，當地政府相關部門有工作人員回應稱，洱海自然保護核心區是禁止游水，西洱河的興盛大橋以內至閘門的區域才允許游泳，但不可能完全控制水域，所以在一般情況下，只要民眾做足安全措施，都會默許游泳，當地警方過往曾經處理在洱海裸泳的問題，該工作人員更指，片中女子行為可能涉嫌違反治安管理處罰條例。

至11月27日，大理宣傳部門回覆當地傳媒時指，影片內容屬實，公安機關正在調查事件。

有律師指，同時年滿14歲、具有完全民事行為能力的人士故意在公眾地方裸露，觸犯公共場所故意裸露身體罪行，可被判處5日以上10日以下拘留，但沒有法律規定游泳必須穿上泳衣，所以片中女子在屬於公共場所的大理洱海邊裸泳是否犯法，的確值得商榷。

但若游泳海域屬於水源保護區，片中女子涉嫌觸犯《中華人民共和國水污染防治法》，禁止在飲用水水源一級保護區內從事網箱養殖、旅遊、游泳、垂釣或其他可能污染飲用水水體的活動，最高可被判處500人民幣（約2188元台幣）以下的罰款。

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文章授權轉載自《香港01》

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