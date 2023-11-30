6人吃鍋慘噴7千多元！ 他一看帳單嚇傻「1份鍋底2640元」

寒冷冬天的到來，最適合「吃鍋」暖暖身體。據陸媒《椒點視頻》報導，中國大陸有一男子與5位好友在重慶吃火鍋，結帳時卻意外發現6人共消費高達人民幣1621元（約新台幣7117元），其中鍋底更要價人民幣598元（約新台幣2640元），讓男子十分傻眼。

報導稱，一男子與5位友人在重慶一間火鍋店吃飯，結帳時卻得知6人的消費金額高達人民幣1621元。男子在仔細查看帳單後，驚訝發現一份鍋底竟要價人民幣598元，忍不住傻眼喊「這什麼鍋底啊？長這麼大，沒吃過這麼貴的」。

對此，該火鍋店解釋，男子點的鍋底是反覆熬煮的「老油鍋」，比牛油更香更辣，可供9到10人食用，所以價格較高。店家指出，平時購買該款鍋底的顧客並不少見，而店內也有提供普通的牛油鍋底，售價為人民幣89元（約新台幣390元）。

店家的招牌上有分別標示「無口水老油鍋」與「一次性紅油鍋底」的價格，其中人民幣598元的11斤（5.5公斤）老油鍋，含2斤（1公斤）底料、6斤（3公斤）無口水老油、3斤（1.5公斤）醪糟（酒釀）。該火鍋店強調，無口水老油鍋底為店家首創，是用純牛油辣椒、花椒炒製出來的火鍋紅油，再加入大量的葷素食材反覆熬煮出來的老油，有厚重的食材味道，非餐桌回收油。

新聞底下，許多網友表示除價格太貴外，也擔心反覆熬煮的湯底易造成身體負擔，「這就有點扯了，我覺得火鍋鍋底人民幣118元（約新台幣517元）是頂了」、「好貴啊，吃不起」、「反覆熬煮的火鍋，致癌物是不是更高？」、「改為亞硝酸鹽鍋底好了，居然反覆煮」。

但也有網友認為店家招牌有明確標價，消費者在點菜時就應先看清楚，「牌子上寫的清清楚楚，自己願意點的，吃完又說貴，有毛病吧？下面也有便宜紅油的啊」、「只要明碼標價了，就不要說多貴」、「一開始不看菜單？」、「只要是明碼標價和不偷秤重的話，我都覺得合理」。