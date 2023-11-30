老翁被阻曬果皮…飆髒話大戰3保安 一度拿鐵罐作勢打人

陳皮具有化痰止咳等醫療藥效，所以不少華人花時間和精力製作，製造關鍵之處莫過於曬果皮，在香港找到合適地方和天氣極不容易，早前葵湧邨有3人趁陽光充沛時曬果皮，其間被3名保全勸阻，其中1名老翁說髒話抗議，情緒激動，一度需要保全安撫，有目擊者拍片記錄，以旁述身份形容「果皮叔叔3個對1個」、「這個叔叔蠻不講理」、「告他、扣他分了」。

樓主將影片上載至facebook群組「荃灣大窩口邨葵湧邨」，指出「違例曬果皮當地人大戰執法保安」，有網友指出事發現場位於葵湧邨逸葵樓行人道，靠近籃球場和馬路。

老翁相信不甘被阻止曬果皮，一度拿起鐵罐作勢打人。（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

片長約1分鐘，事後經過剪輯，可見當時陽光充沛，有2男1女在場曬果皮，在地上鋪席，保護地面和果皮整潔，但被1男2女保全包圍，其中1名老翁相信不甘被阻止曬果皮，一度提起鐵罐作勢打人，但其中1名女保全立即勸止，老翁扔走鐵罐，拍片者形容「哇！打人」，老翁繼續「1對3」叫囂，戴藍帽的男同伴則在不遠處拾回鞋子，應是剛才發生衝突時有人扔鞋，女同伴則在處理果皮。

老翁繼續指罵男保全，對方同樣反駁，但內容不太清楚，依俙聽到老翁說髒話喝罵「XX」、「不X尊重你」，拍片者形容「果皮叔叔3個對1個」、「這個叔叔蠻不講理」、「告他、扣他分了」，甚至大讚「保安做得好啊」，批評老翁「這樣曬果皮，不能這樣啊」，事件也引來其他人駐足觀望。

根據現時的租屋管理扣分制，住戶在公眾地方晾曬衣物（房屋署指定地點除外），經預先警告後再犯，會被扣3分，至於亂拋垃圾、隨地棄置垃圾，如棄置於電梯大堂或無蓋垃圾桶內等，會立即被扣5分，暫時未見針對在公眾地方曬果皮的行為。

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文章授權轉載自《香港01》