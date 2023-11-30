大媽獨力養孫女5年 驗DNA揭「非兒子親生」兒媳：不知生父是誰

「我也把她當成親生的，是我家寶貝。」福建1名大媽獨力照顧孫女5年多，近日為幫非婚生的孫女辦理戶口以申請上學，所以帶兒子及孫女進行親子鑒定，結果讓她晴天霹靂，原來孫女不是兒子親生的，而分娩後一直在外地工作的準兒媳竟然也不知道孩子生父是誰！大媽與孫女朝夕相處，感情深厚，心中早已視對方為親生孫女，希望能繼續撫養，不過兒子卻不願再支付孩子的生活費，甚至到法院起訴女方。一場家庭鬧劇最終在調解員説明下得以解決，女孩歸生母照顧，但一家人心中都各自留有遺憾。

根據福建省廣播影視集團電視新聞綜合頻道《第一幫幫團》報導，泉州市洛江區50歲的陳姓婦人向調解員求助，稱孫女小花因特殊身世而無法辦戶口上學。她表示，2018年準媳婦阿芳懷孕後，她曾建議兒子阿強與阿芳結婚，但阿芳只同意先訂婚。及至孫女小花出生後，阿強與阿芳也沒有登記結婚，一直在外打工，由陳大媽獨力照顧孫女小花，至今已有5年多。

眼見小花已到求學年紀，但準媳婦阿芳一直不肯登記結婚，今年5月時陳大媽只好帶阿強和小花接受親子鑒定，希望取得親子證明再辦理戶口及入學手續。沒想到結果竟顯示小花並非阿強親生女兒，陳大媽與阿強一時也難以接受消息。陳大媽思考再三，願意繼續照顧小花，「5年（每天）24個小時都是我捧大的」，所以她勸阿強與阿芳繼續在一起，但阿芳仍然拒絕。

不過，陳大媽沒有穩定收入，自從2年前喪偶後，只靠女兒及兒子阿強給的生活費維持日常開銷。而阿強得知小花非親生後，明言不願再支付小花的生活費，令陳大媽生活難上加難，陳大媽也無法與阿芳取得聯繫。

阿強之後更去法院起訴阿芳，要求她賠償小花5年來的撫養費，以及男家的精神賠償金合共30多萬人民幣。今年9月26日，泉州市洛江區人民法院判芳需支付阿強撫養費、醫療費、親子鑒定費，及陳大媽精神損失費，合共8.5萬元（約37萬台幣）。

9月26日，泉州市洛江區人民法院判阿芳需支付阿強撫養費、醫療費、親子鑒定費，及陳大媽精神損失費，合共8.5萬元（約37萬台幣）。（「第一幫幫團」微博影片截圖）

阿芳向調解員解釋，跟阿強交往時才17歲，18歲就懷孕，當時根本不知道孩子並非阿強的，現在也不可能找到小花生父，「親生的父親我也不知道（是誰）」。面對阿強的索賠，她坦言無力承擔，只希望能分期付款，不過阿強希望通過法律途徑解決賠償金一事。而陳大媽得知阿芳收入不穩後，更是不放心把小花交給她照顧，希望仍能繼續撫養孩子，然而法律界人士認為陳大媽不大可能成功收養小花。

陳大媽在調解員説明下，成功聯絡上阿芳，阿芳表示明白陳大媽的好意，但擔心日後阿強再婚時，她才接回小花會對孩子造成傷害，所以希望把小花帶走。她亦強調，過去數年不是不理孩子，只是生活所逼要在外工作打拚，承諾會於11月23日把小花帶回家鄉，辦理戶口及安排上學，並叫其母親幫忙一起照顧。她還即時轉帳1000元（約新台幣4400元）給陳大媽，希望她代為照顧小花至本月月底，同時同意陳大媽日後可以隨時探視小花。

事件告一段落，調解員認為雖然小花戶口及上學一事得到解決，然而一家人卻無法改變生命中的遺憾，呼籲所有年輕人要樹立正確婚戀觀。

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文章授權轉載自《香港01》