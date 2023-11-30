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白酒混甲醇招待喪禮親友致4死 貴州男涉過失致死判刑3年半

香港01／ 撰文：林芷瑩
情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

2022年，貴州男子陸某某在操辦喪事期間，把白酒及甲醇的混合液體用於招待客人，4人飲用後死亡，多人住院治療。11月28日，貴州省貴陽市花溪區人民法院審理後宣判，陸某某因犯過失致死罪被判囚3年半。

2021年初，陸某某母親去世，在操辦喪事期間，他聘請了「喪事一條龍」操辦喪事。喪事結束後，陸某某在收拾物品時，將未用完的液體甲醇燃料與客人喝剩下的白酒混裝在塑膠桶內，一直存放在家中。

2022年，陸某某的姐夫去世，在操辦喪事期間，他將存放在家中的白酒及甲醇混合液體交給姐姐，用於招待參加喪事的客人，其中4人在飲用該混合液體後相繼死亡，多人住院治療。經法醫鑒定，4人的死亡原因為甲醇中毒導致。

經審理，貴陽市花溪區人民法院宣判，陸某某犯過失致人死亡罪，被判處有期徒刑3年半。死者家屬又向法院提起民事訴訟，主張陸某某及其姐姐需賠償百萬餘元。經法院審理，一審判決支援原告的部分賠償訴請。原告不服提起上訴，貴陽市中級人民法院最終判決駁回上訴，維持原判。

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文章授權轉載自《香港01》

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