洗筷子「1動作」恐殘留大量細菌！正確洗法曝光

你平常是怎麼洗筷子呢？不少人都是一把抓了反覆搓洗，但這樣會把筷子表面洗出不少小洞，導致細菌殘留。陸媒指出，正確的清潔方式，應該先將洗碗精擠到筷子上，一根一根做清洗，用水沖乾淨後，等水分都瀝乾，才能放進盒子裡收好。倘若用錯誤方式洗筷子，恐將把大量細菌都吃下肚。

《齊魯晚報》在微博指出，許多人洗筷子的方式，都是將整把筷子放在水龍頭下搓洗，但大部分民眾都不知道，來回搓洗會讓筷子表面變得粗糙，出現細小的凹槽，導致細菌殘留。甚至有人會認為搓洗筷子仍洗不乾淨，將整把筷子浸入放入洗碗精的水中，反而有機會讓洗碗精中的化學成分進入到筷子中。

《齊魯晚報》表示，正確清潔筷子的步驟，應該是先將洗碗精擠在筷子上，接著一根一根仔細清洗，最後再用清水沖乾淨，等到水瀝乾後，再將筷子放進盒子裡。

貼文曝光後，立刻迅速衝上微博熱搜榜，短短2天已累積520萬次觀看，不少網友紛紛留言「我們家都是整把搓洗的」、「懂了！用鐵筷子就好」、「幸好洗對了」、「小時候媽媽教的正確」、「洗筷子必須用抹布，光搓感覺洗不乾淨」、「這不是新知識，十幾年前就看過，後來洗筷子就沒有搓，都是一根根洗，後來換了合金筷子也不知道能不能搓，也是一根根洗」。

不過，也有部分網友不認同，表示「我奶奶今年92歲，筷子一直都是搓著洗的」、「天天這麼洗，不知道多少年了，沒見過被筷子上的細菌弄死弄傷弄殘的人」、「我家三代都這麼搓的⋯⋯」、「反正我用金屬筷子」、「不重要我家有消毒櫃」、「逐根洗？？！！！！逐根！！？？你家是有傭人保母？還是閒得痛？？！！」、「洗潔精99.99%的殺菌率是吹的？」。