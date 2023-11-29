男子經第三方網站買北美機票！登機時卻機票失效 原因震驚網友

今時今日除了向航空公司購買機票之外，消費者也可以透過第三方平台買機票，但隨時變「空頭機票」？1名香港男子在網上表示，和家人原定前往北美國家探親，比較價格後決定買第三方網站，以節省每人約3,000元費用，可是他到達機場才被地勤職員告知機票無效，令他要即場多花數萬元重新「撲機票」才能繼續行程。

香港男子事後發現，由於在第三方平台購買的優惠來回機票套票需要轉機，涉及4間來自本港、南韓和加拿大的航空公司，而其中1間南韓航空公司卻與本港航空公司沒有聯運協議，導致機票無效。他事後向第三方網站講述事件並投訴，平台最終賠償機票價錢和受影響的住宿費用。

該名香港男子在「連登討論區」連發2個帖文表示，平時前往其他國家時，會經航空公司直接購買機票，但早前和家人一行5人打算前往北美國家探親，家人稱第三方網站提供優惠套票，每人可節省3,000元，所以他首次以第三方網站購買機票。

原po購買的優惠機票套票包括來回共4程航班，他們原訂先乘搭本港航空公司航班到南韓，繼而轉乘1間南韓航空公司航班到北美；回程則會乘搭1間加拿大航空公司航班到南韓，再轉乘另一間南韓航空公司航班返港。原po收到第三方平台的確認電郵，以為萬無一失，出發前打算在網上預辦登機手續，結果不成功，起初還以為牽涉到優惠套票，所以打算去到機場才辦理登機程序。

豈料地勤職員經檢查後表示「這張機票無效」，建議原po聯絡第三方網站查詢。原po立即致電第三方網站了解，一直未能解決，甚至當原訂航班停止登機時，他們一家仍未能憑套票辦理登機，最終一行5人要即場光顧航空公司，購買直航機票前往北美，總共多花數萬元，完全影響心情。

近日原po已經回港，他一直向第三方平台追討損失，並獲平台告知涉事優惠套票牽涉其中1間南韓航空公司，但該公司和本港航空公司沒有聯運協議，換言之，雙方沒有合作關係，可是該南韓航空公司仍然照售機票，本港航空公司也發出機票。第三方平台在沒有發現問題情況下，將優惠套票賣給樓主，所以提出賠償機票價錢和受影響的住宿費用，同時或會向該間南韓航空公司追討損失。

原po提醒網友們注意相關漏洞，建議最好直接向航空公司購買機票，避免遇上同類情況影響行程。網友紛紛留言指「買機票根本就一定要直接同航空公司買」、「官網買最大保障」、「當買個教訓」。

延伸閱讀：

見太多旅客買特價平機票後出事 旅遊達人教瘋搶前必先注意這些

旅遊達人也中伏！到機場才知機票「不包寄艙行李」迫付天價附加費

文章授權轉載自《香港01》