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陸小學生集體「吊點滴寫作業」照片瘋傳 電動車董座嘆：這世界真需要這樣卷嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
吊點滴示意圖。 圖／Ingimage
吊點滴示意圖。 圖／Ingimage

中國大陸小鵬汽車CEO何小鵬日前在微博透露，自己小時候身體不好經常生病，但是卻可以不用上學和做作業，如今看到社群網站的群組裡有人轉發小朋友集體吊點滴寫作業的照片，十分訝異「這世界真需要這樣卷嗎」，引發討論。

何小鵬發文指出，自己小時候身體不好，經常生病。但是童年時期的他不怕生病，因為病了有好吃的東西可以吃，而且不用上課不用做作業。反觀長大後雖然身體健康有好轉，但是卻很怕生病，因為生病休養期間手頭上的工作無法轉讓給別人完成，康復後回到崗位上必須自己加班做完。如今看到網路上有朋友轉發小學生吊點滴寫作業的照片，不禁感嘆「哎，這世界真需要這樣卷嗎」。

圖／翻攝自小鵬汽車CEO何小鵬微博
圖／翻攝自小鵬汽車CEO何小鵬微博

貼文一出引發網友熱議，「太卷了，真有必要嗎」、「現在的小學生太難了，打個點滴都要做作業」、「看圖都覺得身心俱疲」、「我的孩子5月份得了肺炎，看到醫院裡好幾個孩子把作業帶過來，一邊掛水（吊點滴）一邊趕作業」、「很多他們的家長都失業無工作了，所以又開始卷孩子了，窮人翻身的確太難了」。

不過也有網友留言表示，「資本家說這話，簡直滑稽」、「你（何小鵬）做車不也是挺卷的嗎？X9新車這個配置都賣38.8萬（人民幣，約新台幣165.9萬）起步了」。還有網友說「注意看幾個小孩子的手指，這是AI做的圖」、「不是卷不卷的問題，你不努力就會被擠下去」、「這不叫卷，只不過是承載了家長無處安放的焦慮與盲從罷了」。

大陸流行語「內卷」原本是個哲學概念，指的是物種或個體的成長，因為內在因素的複雜化、糾纏和自我消耗，無法進入更趨近完美的下一階段。後來被用來譬喻生活中，包括求學、工作、養育子女等競爭環境越來越惡劣，使得身在其中的人，不得不在這個惡劣環境中壓榨自己，奮力求生且無可奈何的困境。

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