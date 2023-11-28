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極速活春宮！男女街頭半裸激戰 網見9秒完事影片震驚：好快

香港01／ 布萊恩
網絡近日瘋傳1段街頭活春宮影片，見到有1對男女懶理旁人，日光日白在街上近草叢位置當場脫下下半身衣服性交。圖／擷自影片
網絡近日瘋傳1段街頭活春宮影片，見到有1對男女懶理旁人，日光日白在街上近草叢位置當場脫下下半身衣服性交。圖／擷自影片

大街大巷人來人往竟然就地進行性行為？網絡近日瘋傳1段街頭活春宮影片，見到有1對男女懶理路上有行人，日光日白在街上近草叢位置即場脫下下半身衣服性交。約9秒後2人即完事穿回褲子，其間有多名路人經過，但反應相當冷漠。

影片引來網民熱議，不少人斥責2人行為離譜，「野狗都比他們還有羞恥心吧……」、「有廉恥心？」、「好尷尬，看不下」、「看見其他民眾的反應已見慣不怪了」。也有大批人關注男女主角9秒完事問題，笑言「幾秒就沒了」、「好快」。

網上流傳影片長48秒，見到1名穿灰色上衣男子，與1名穿紫色上衣女子待在街道上近草叢位置，兩人身處位置未有物品遮掩；男子之後脫下褲子，女子則躺在地上，2人開始性行為。這時鏡頭晃動失焦，約9秒後再拍回該對男女時，2人已經完事，男方站起來穿回褲子，女方亦坐在地上整理褲子。2人「愛愛」期間，多名路人經過，部份人停下看了看就離開，亦有人在男女身旁經過，但沒有理會。

網絡近日瘋傳1段街頭活春宮影片，見到有1對男女懶理旁人，日光日白在街上近草叢位置當場脫下下半身衣服性交。圖／擷自影片
網絡近日瘋傳1段街頭活春宮影片，見到有1對男女懶理旁人，日光日白在街上近草叢位置當場脫下下半身衣服性交。圖／擷自影片

影片引來網民熱議，不少人斥責2人行為無恥，「野狗都比他們還有羞恥心吧……」、「有廉恥心？」、「好尷尬，看不下」、「中國都有土地問題？」。也有人關注路人冷漠反應，「看見其他民眾的反應已見慣不怪了」。

另有大批人關注男女主角9秒完事問題，笑言「幾秒就沒了」、「幾秒……」、「好快」。

影片未有交代拍攝時間及地點。翻查資料，2020年亦有類似「街頭活春宮」相片流傳，相中地點和男女衣着，與今次影片中的地點和男女衣着極似，未知是否同一男女，而相中男女更直接躺在大街上愛撫，相當猖狂。雖然同樣未有交代拍攝地點，但從街道上以「簡體字」寫成的警告牌推測，事件是在大陸發生。

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文章授權轉載自《香港01》

性行為 活春宮

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