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男手賤將打火機丟火鍋內 無恥落跑頻回頭喊「炸了沒」險釀禍

香港01／ 范玉瑩
大陸有兩男子將打火機丟到火鍋內，還故意用菜遮擋，使後來準備清潔的員工差點被爆炸的熱湯波及。圖／擷自《椒點視頻》
大陸有兩男子將打火機丟到火鍋內，還故意用菜遮擋，使後來準備清潔的員工差點被爆炸的熱湯波及。圖／擷自《椒點視頻》

近日，中國大陸山東省青島市有兩名男子在火鍋店用餐完後，故意將打火機丟進鍋內後離開，導致員工清潔時突發爆炸，差點釀禍。

據該火鍋店老闆描述，事件發生在11月22日，有兩名男子在火鍋店用餐後，其中一男子故意將打火機丟到鍋內，並在服務員收拾餐具時發生爆炸，老闆稱「還拿勺子（湯匙）說把菜撈起來，把打火機掩蓋，誰也不知道他為什麼這麼做。」

老闆指，事發時，穿著牛仔褲的男子將打火機丟到鍋內後，旁邊男子想撈出來但被其阻止，隨後二人離開，頻頻回頭說「炸了沒，看看炸了沒」。

監視器畫面顯示，火鍋在員工收拾餐具時爆炸，冒出白煙，不過未有傷亡。老闆表示「還好她（店員）是先收拾酒瓶再收拾桌子，萬一她先收拾桌子，一爆炸臉上全是，要是還炸到眼睛的話，後果不堪設想」。目前，該店老闆已向當地警方報案。

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文章授權轉載自《香港01》

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