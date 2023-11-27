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灰衣男港鐵車廂小便引熱議 後方乘客反應成亮點

香港01／ 布萊恩
香港地鐵車廂內有男子解開褲頭當眾小便，但後方多名女乘客卻毫無發現，繼續低頭看手機或整理包包。圖／擷自《香港01》
香港地鐵車廂內有男子解開褲頭當眾小便，但後方多名女乘客卻毫無發現，繼續低頭看手機或整理包包。圖／擷自《香港01》

人有三急也要看場合解決！香港網路近日瘋傳一段影片，香港地鐵車廂內有男子解開褲頭當眾小便，地上更留下一灘小便水跡，向後方慢慢流去。影片中還可見到男子後方坐著多名女士，但似乎未有發現，繼續低頭看手機或整理包包。

香港地鐵發言人回覆《香港01》時表示，不清楚影片來源及拍攝時間，但強調如乘客發現任何不當行為，可聯絡港鐵職員協助，以便作出適切的跟進。

網上流傳的影片長逾1分鐘，只見港鐵車廂內中間近扶手的位置，有穿灰色上衣、藍色牛仔褲、戴口罩的男子慢慢解開褲頭，然後站在原地當場小便。完事後，男子即站到一旁，但仍未整理褲頭，地上則留下一灘小便水跡，並隨著列車移動向後方座位慢慢流去。

影片中，男子後方坐著多名女士，但似乎沒有人發現男子正在車廂小便，繼續低頭看手機或整理包包。影片一曝光，立即引來網友熱議，直呼離譜，「我的天」、「太誇張了吧」、「怎麼沒人阻止他」。也有不少網友關注後方女士們反應，認為太冷漠及沒有危機感。還有網友關注該男子本身是否有精神健康問題，才會無法自控。

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文章授權轉載自《香港01》

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