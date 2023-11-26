在台灣也是常態！陸男搭港鐵手扶梯被「1幕」震撼 網激讚：這才是真正的文明
不同地方有不同文化。有大陸男生於小紅書發文指近日來港旅遊，在港鐵站乘搭手扶梯時看到乘客自發站於右邊，留出左方空位讓有需要人士行走，大感震撼並激讚「香港人素質泰（太）好了吧」。網友看後議論紛紛，不少人認同港人質素高，形容是「素質天花板」；也有網友不建議在手扶梯行走，以免發生危險，隨即有網友回應，「雖然不推行，但沒有禁止，說明大家是自發地為他人着想，這才是真正的文明」。
該大陸男於小紅書以「香港人的素質也太……」為題發文，上載相片分享他近日來港旅遊時，於港鐵站乘搭手扶梯被震撼經歷，大讚「（香港人）素質泰（太）好了吧！」。從樓主上傳的照片見到，多名乘客站於手扶梯上，但全部都選擇站在手扶梯右邊，空出左邊位置，估計是讓趕時間乘客行走。
貼文引來網友熱議，不少人認同港人質素高，形容是「素質天花板」，「這種真的很好，急的人走旁邊」、「剛從香港回來，確實感覺他們那邊的人很有禮貌，不單是搭扶梯，而且他們坐地鐵能做到先下後上，做什麼事情大家都會有秩序地排隊」、「香港人真的素質高，去香港看電影，好幾百人的大影廳坐滿了，三個多小時的電影鴉雀無聲，也沒人看手機」。
不過也有網友認為不應在手扶梯行走，以免發生危險，「左行右立是歪理，手扶電梯永遠都是站穩扶好」，隨即有網友回應「雖然不推行，但沒有禁止，說明大家是自發地為他人着想，這才是真正的文明」。
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文章授權轉載自《香港01》
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