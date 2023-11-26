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半年沒繳費卻有水可用 情侶身體狂出狀況一查嚇傻「喝的竟是馬桶水」

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有對情侶在外租屋，長達半年沒繳水費，卻有水可以用，檢查後，意外發現兩人長期使用馬桶汙水洗菜、洗澡及喝水。圖／擷自《九派新聞》
大陸有對情侶在外租屋，長達半年沒繳水費，卻有水可以用，檢查後，意外發現兩人長期使用馬桶汙水洗菜、洗澡及喝水。圖／擷自《九派新聞》

中國大陸北京市有對情侶在外租屋，長達半年沒繳水費，卻有水可以用，經維修工人檢查，意外發現兩人長期使用馬桶汙水洗菜、洗澡及喝水，而受害情侶更因此出現掉髮、長痘、胸悶等症狀。

綜合陸媒報導，譚先生與女友在5月時和知名的自如租賃公司，以每月人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的租金，承租該住處。然而，入住不久後，兩人的身體便出現異樣，譚先生開始掉髮與長痘，女友則是有咳嗽、胸悶等症狀。

此外，譚先生還發現一件詭異的事，他透露，自己已長達半年未繳水費，家中卻依舊有水可用。感到奇怪的譚先生查看家中水表，意外發現自來水表從未轉動，而家裡只要一用水，中水表卻開始轉動。

隨後維修工人來檢查時，看見譚先生家中接馬桶的水管多出一根管子，並與自來水管連接，使自來水管與中水管混流。目前，工人已將譚先生家中管道修理完畢，但業者並未向他道歉，譚先生稱該業者為了快速將房屋出租，未完整告知屋況，自己正與業者協商賠償事宜，雙方尚未達成一致。

自如公司則強調，經核實，自如並未對修該該房屋的用水管道系統，且包括此租客在內，該小區的中水管並未接入城市中水系統，而是接入小區所在村中的井水，在今年3月檢測合格。自如指出，房屋實際用水時，租戶可通過閥門自行選擇使用自來水或井水。

中水介於上水（自來水）、下水（排入管道內汙水）之間，又被稱為再生水、回收水，不可飲用。汙水經處理後達到規定水質標準的中水，通常用於「非接觸用水（不直接接觸人體）」，像是沖洗廁所、洗車、灌溉植物等。

馬桶 水質 房屋

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