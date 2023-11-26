吃鍋曬照誤露點餐QR Code 她遭惡整下單「190萬元」小菜

大陸有女子在發朋友圈時，不小心露出桌上的點餐碼，竟被人惡意下單高達人民幣43萬（約新台幣190萬元）的菜。圖／擷自《中國網看點》

現代網路發達，不管是留言或留言都要特別注意。近日，中國大陸雲南省昆明市一名女子將聚餐的照片分享在朋友圈，卻因不慎露出桌上的點餐QR Code，竟被人惡意下單高達人民幣43萬（約新台幣190萬元）的菜。

據陸媒《中國網看點》報導，來自昆明的王小姐在11月23日與同學聚餐時，隨手將照片分享在朋友圈，無意中露出桌上的點餐碼，沒想到卻被人惡意下單高達人民幣43萬（約新台幣190萬元）的菜。

王小姐表示，當時店員拿了一瓶價值人民幣6萬（約新台幣26.5萬元）的酒與她核對，才驚覺有異樣。她說明，原本店家以為是系統出問題，但後來看見菜單被人陸續點到了人民幣43萬，發現是有人惡意下單，便立即幫王小姐換位。

沒想到該名惡意人士仍持續下訂，最後更累積到人民幣60多萬（約新台幣265萬元）。王小姐指出， 雖然沒有造成損失，但給店家製造不少麻煩，而店內的系統也查不出瘋狂下單的兇手。她透露，自己後續重新清理了朋友圈列表，並呼籲「大家曬照片需謹慎，避免洩露訊息」。

新聞一出，不少網友提醒大眾要保護好隱私，「防人之心不可無啊」、「自己的隱私要保護好」、「朋友圈有這個人在就很可怕，別什麽人都加」、「有些人內心還是很陰暗的」。

還有網友分享，過去有人曾在網路炫耀電影票卻被偷領走的案例，「之前看過有個人在網上曬了電影票，沒用馬賽克，結果不到10分鐘，就被別人兌換走了」、「我們之前唱歌，朋友不小心把手機點歌QR Code發到朋友圈了，也是收到莫名其妙的點歌單」、「彩券中獎的也要注意千萬不能曬出QR Code，會被惡意領走的，這種事發生過」。

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