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新娘前男友賀「恭喜當爸」…新郎疑戴綠帽狠踹女方 真相曝光網震怒

香港01／ 田中貴
飾演新郎的男演員新郎在婚裡攤牌，因懷疑自己被戴女帽，而狠踹女方。圖／擷自抖音
飾演新郎的男演員新郎在婚裡攤牌，因懷疑自己被戴女帽，而狠踹女方。圖／擷自抖音

網路的資訊一定要「查核」，切勿以訛傳訛！近日中國大陸網上流傳1段影片，聲稱大陸有1對新人日前舉行婚禮，當中新郎收到新娘的前男友傳來簡訊，恭喜他「雙喜臨門」，既做新郎又做爸爸。但新郎與妻子僅相識1個便閃婚，對她懷孕一事毫不知情，且認為絕不可能，故懷疑自己戴綠帽，惱怒到當場質問，即使新娘堅稱腹中胎兒是新郎的骨肉，仍被新郎狠踢，令她跌在地上，男方更當場退婚，要求女方全數退還聘金。

有網友批評新郎踢女人，另一部分則同情男方戴綠帽。但有人隨即踢爆真相，原來影片中的男女當時正在拍戲，有民眾信以為真，狗血劇情加上以為真的發生新郎踢新娘事件，令影片截圖瘋傳。

近日多間陸媒報導，大陸有1對男女相識1個月便閃婚，舉行婚禮當天，新郎突然收到新娘前男友發來的簡訊，內容提及祝賀他即將做爸爸，但他不知道新娘已經懷孕，懷疑自己在不知情下被戴綠帽。

新郎盛怒下在婚禮現場質問新娘「妳是不是懷孕了？這個孩子是誰的？肯定不是我的，我們才認識1個月」，新娘立即解釋正打算告知喜訊，「從我們相親之後，我們確立了關係，後來才發現我有了，這個孩子是你的，你不要懷疑」。

新郎當場展示新娘前男友的訊息，但新娘仍然否認給對方「戴綠帽」，新郎忍無可忍當場將新娘踢倒，她坐在地上解釋「前男友想和我復合，我說我已經懷孕了，馬上就結婚，他這是故意拆散我們，我真的是懷了你孩子」，但新郎堅持相信其前男友，更當場悔婚，同時要求她全數退還聘金。

報導中更有照片「佐證」，但內容堪比「八點檔」的狗血劇情。事實上，影片中男女的確正在拍戲，有抖音用戶上傳影片表示「拍戲現場」，現場有工作人員正在拍攝和收音，影片和「報導」使用的照片左右相反，飾演新郎的男演員就位扮踢女演員，但2人沒有說出1句對白，純粹靠動作和表情交戲，有網友留言指「這是拍電影基地，我去過這地方」、「腳都沒踢到」、「拍戲也不能這樣吧？ 這是哪個作家能寫出來的劇情？」

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文章授權轉載自《香港01》

抖音 婚禮 懷孕

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