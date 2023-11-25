港女驚見「甩色蔥」...抹出詭異藍綠色嚇到即丟 網友齊估原因

青蔥是許多菜式的必然配料，但有港女在網上發文，表示在荃灣街市買了1束青蔥，用紙抹洗後出現「不尋常的藍綠色」，她擔心食物安全問題，所以棄置了事。網友紛紛猜測原因，有人指可能加入保鮮劑所致。

原PO日前在facebook群組「今晚煮乜好」上載圖片，並指在荃灣街市買了1束青蔥，盛惠3元，但用紙抹洗青蔥，「會甩出不尋常的藍綠色」，由於出於擔心，所以把蔥棄掉。

不少網友猜測其中原因，當中有人指可能加入硫酸銅等保鮮劑，大陸貴州、寧波等地亦曾經出現類似情況，當地記者進行採訪，專家初步相信有人在青蔥加入波爾多液（Bordeaux mixture），由硫酸銅和生石灰混合而成，外界普遍認為波爾多液可以為農作物預防絕大多數真菌與細菌病害，但波爾多液含銅，一旦太多劑量累積在土壤，除了會影響農作物生長之外，亦可能會毒殺蚯蚓，甚至流入地下汙染水源，所以切勿多用，不少國家禁止使用波爾多液。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》