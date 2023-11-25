3歲童玩耍莫名被推下樓梯！4歲兇手邊看監控邊笑 家長氣到報警

11月24日大陸北京一所幼兒園中，一名3歲男童在遊玩時，另一名4歲男童突然向他靠近，將人推下樓梯，被推男童目前正住院觀察，家長也立即報警交由警方處置，不過該名4歲男童事後看到自己推人的影片，卻依舊面帶笑意，全然不知事情嚴重性，讓被推孩童的家長相當氣憤。

根據陸媒《網易新聞》的貓頭鷹視頻報導，當時這名3歲男童獨自在遊玩，而另一名4歲男孩出現後，先是將男童半推到樓梯旁，接著便直接將對方推下樓，而男孩推人的緣由則不得而知。

受害男童隨即被送往醫院檢查，男童家長透露，因醫院太小不能拍電腦斷層，醫生讓孩子觀察48小時，只要沒有嘔吐及不舒服的狀況，應該便無大礙。不過當時男童家長在接獲通知後，表示孩子自己玩的好好的，卻無緣無故被對方推下樓梯，已經報警處理。

事後雙方家長前往派出所查看監視器，不料該4歲男童看到自己推人的影片，竟還面帶笑意，讓受害孩童家長氣憤不已，將影片發布到網上，之後也表示男童的爺爺奶奶已在派出所道歉。