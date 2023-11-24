香港103歲婆婆乘澳航回港成最年長乘客 機組職員歡呼兼送禮品包

澳媒11月23日報導，香港一位103歲婆婆Ngan Chun Kam赴悉尼后，11月初乘坐澳洲航空（ Qantas ）客機回港，成為這間航空公司歷來最年長乘客，她獲得全機熱烈歡迎，職員更向她送上禮品包。

婆婆生於1920年1月，給澳航創立日期1920年11月還要早。

澳媒 news.com.au 報導，婆婆赴悉尼探親7星期後，11月3日搭乘澳航的QF127航班回港，在她登機時，受到職員熱烈歡迎。

103歲的香港婆婆Ngan Chun Kam從澳洲搭乘客機返香港，獲機上眾人歡迎（FB@Australian Consulate-General Hong Kong and Macau）

有職員向傳媒稱「機長播出特別的歡迎廣播，希望她的旅程有個良好開始。」然後整個機艙內響起熱烈的歡呼和掌聲，「我們的機組職員輪流向Kam女士介紹自己。我們叫她『婆婆』，以示對她的尊敬。她也很高興。」

婆婆乘搭商務艙回香港，據報導指，職員再向她送上禮品包，內有紅酒與周邊商品。

婆婆兒孫滿堂，她育有6位子女，從72歲至83歲，她也有13位孫子女與15位曾孫子女。她的81歲次子居於悉尼。

婆婆的媳婦Helen向傳媒講述，「每個人都鼓掌歡呼，她（婆婆）覺得很特別。」

↓澳洲駐香港及澳門總領事館社交網站貼文↓

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文章授權轉載自《香港01》