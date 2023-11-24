快訊

獨／迫不及待品嘗懷念台灣味 林青霞又在這家擔仔麵出現

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港103歲婆婆乘澳航回港成最年長乘客 機組職員歡呼兼送禮品包

香港01／ 撰文：成依華
103歲的香港婆婆Ngan Chun Kam從澳洲搭乘客機返香港，獲機上眾人歡迎，圖為她與職員大合照（FB@Australian Consulate-General Hong Kong and Macau）
103歲的香港婆婆Ngan Chun Kam從澳洲搭乘客機返香港，獲機上眾人歡迎，圖為她與職員大合照（FB@Australian Consulate-General Hong Kong and Macau）

澳媒11月23日報導，香港一位103歲婆婆Ngan Chun Kam赴悉尼后，11月初乘坐澳洲航空（ Qantas ）客機回港，成為這間航空公司歷來最年長乘客，她獲得全機熱烈歡迎，職員更向她送上禮品包。

婆婆生於1920年1月，給澳航創立日期1920年11月還要早。

澳媒 news.com.au 報導，婆婆赴悉尼探親7星期後，11月3日搭乘澳航的QF127航班回港，在她登機時，受到職員熱烈歡迎。

103歲的香港婆婆Ngan Chun Kam從澳洲搭乘客機返香港，獲機上眾人歡迎（FB@Australian Consulate-General Hong Kong and Macau）
103歲的香港婆婆Ngan Chun Kam從澳洲搭乘客機返香港，獲機上眾人歡迎（FB@Australian Consulate-General Hong Kong and Macau）

有職員向傳媒稱「機長播出特別的歡迎廣播，希望她的旅程有個良好開始。」然後整個機艙內響起熱烈的歡呼和掌聲，「我們的機組職員輪流向Kam女士介紹自己。我們叫她『婆婆』，以示對她的尊敬。她也很高興。」

婆婆乘搭商務艙回香港，據報導指，職員再向她送上禮品包，內有紅酒與周邊商品。

婆婆兒孫滿堂，她育有6位子女，從72歲至83歲，她也有13位孫子女與15位曾孫子女。她的81歲次子居於悉尼。

婆婆的媳婦Helen向傳媒講述，「每個人都鼓掌歡呼，她（婆婆）覺得很特別。」

↓澳洲駐香港及澳門總領事館社交網站貼文↓

延伸閱讀：

澳大利亞航空涉出售已取消航班機票挨告 CEO提早退休

引擎故障？澳大利亞航空客機發求救訊號後 安全降落悉尼機場

文章授權轉載自《香港01》

婆婆 機艙 澳洲 航班

相關新聞

悲劇！婦人不堪家暴帶智障女尋死 女兒河中溺斃 自殺未遂獲輕判

大陸發生倫常慘劇，海南省一名婦人因多次遭家暴，加上女兒有智力障礙，家庭收入又不高，生活過得很艱苦，某天因女兒急得在草地如廁，惹起她的怒火並萌生自殺念頭，但擔心遺下女兒沒人照顧，所以計劃殺死女兒再兒自殺。她把女兒掉入河中溺死後自尋短見，但自己當場獲救，被起訴故意殺人罪，法院因她自首及獲得家人原諒，減輕刑罰，最後判她入獄10年。

發財夢碎！他中2200萬彩票行老闆卻忘出彩票 法院判只賠106萬 原因是這樣

買彩票中大獎是不少人的夢想。可是，大陸有名男子本想買彩票博取過上好生活的機會，遂通過微信購買，可是當他發現自己中了500萬人民幣（約2200萬台幣）大獎，彩票行老闆卻忘了替他出票，讓男子空歡喜一場，所以向老闆提告要求索取賠償獎金，法院早前指中大獎機率太低，不應全額賠償，加上男子有責任提示出票，故最後判老闆只須賠24萬人民幣（約106萬台幣）。

香港103歲婆婆乘澳航回港成最年長乘客 機組職員歡呼兼送禮品包

澳媒11月23日報導，香港一位103歲婆婆Ngan Chun Kam赴悉尼后，11月初乘坐澳洲航空（ Qantas ）客機回港，成為這間航空公司歷來最年長乘客，她獲得全機熱烈歡迎，職員更向她送上禮品包。

月薪6萬招人啃雞爪！嘴大、社牛優先錄取 杭州奇葩職缺吸2千人投履歷

杭州某食品公司近日在徵才網站上招募「吃飯專家」，工作內容為試吃公司各式雞爪，並開出月薪1.5萬元至2萬元（人民幣，下同，...

以為是咖啡豆！他喝咖啡吸到「1異物」吐出驚見不對 網喊噁：求心理陰影面積

經過這次會否對喝咖啡有陰影？有香港男性近日與友人到九龍灣一餐廳用餐，飲用冰黑咖啡時在吸管中吸出異物，吐出一看驚見疑為整隻蟑螂，頓時大感噁心…

末代皇后故居文保石牌被塗 居民：謝絕參觀，私闖民宅後果自負

北京市東城區帽兒胡同37號，原是清宣統帝溥儀的末代皇后婉容的婚前住宅，門口有塊文物保護單位的石牌，保護牌的表面卻被紅漆、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。