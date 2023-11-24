快訊

國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

高雄藍白合也破局？他最後一刻登記參選 民眾黨曾尹儷震驚

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電話詐騙新招？假冒上司這麼說...香港男性識破掛掉 騙徒後續竟這麼做超傻眼

香港01／ 撰文：布萊恩
有香港男性網上發文，指近日公司枱頭電話收到疑似騙徒來電，對方自稱其「上司」，要求在指定時間到辦公室見面。（示意圖／Ingimage）
有香港男性網上發文，指近日公司枱頭電話收到疑似騙徒來電，對方自稱其「上司」，要求在指定時間到辦公室見面。（示意圖／Ingimage）

騙徒手法層出不窮！有香港男性於網上發文，指近日公司枱頭電話收到疑似騙徒來電，對方自稱其「上司」，要求在指定時間到辦公室見面。香港男性沒有上當，即時掛斷電話，但騙徒之後竟然逐個同事致電，讓他相當傻眼，形容是「進化版『猜猜我是誰』騙案」。

貼文引來網友熱議，不少人稱遇過同類騙案，「我們曾經裝成經理逐間打去分店，叫同事去銀行存錢去非公司帳戶，其中2間分店同事上當匯錢」。亦有網友教反擊，「一句：我沒有上司但一堆下屬」。

該香港男性於Facebook群組「Go Go Shatin」發文講述遇上「進化版『猜猜我是誰』騙案」經歷，表示其公司枱頭電話近日接到不明號碼來電，對方開口就說「喂，你明天兩點來我辦公室見我！」。

由於事務繁忙，原po沒有答應，反問對方是誰：「兩點我沒空......你是誰？」對方聞言即回答：「蛤？我你也不懂？我是你上司！」然而這句立時令原po識破騙徒身份，因為他當時正與上司開會，所以僅回應「蛤？」後就掛斷電話，「那時開會，懶得跟他說這麼多，如果不是慢慢跟他玩」。

不過騙徒沒有住手，被原po「掛掉」後，竟「逐個同事順著打給他」，讓原po相當傻眼。

騙徒被樓主「掛掉」後沒有住手，竟「逐個同事順著打給他」。（示意圖／Ingimage）
騙徒被樓主「掛掉」後沒有住手，竟「逐個同事順著打給他」。（示意圖／Ingimage）

貼文引來網友熱議，不少人指遇過同類電騙手法，「我們曾經扮經理逐間打去分店，叫同事去銀行存錢去非公司戶頭，其中2間分店同事上當匯錢」、「上次我們公司逐個電話收到外地打的無聲電話，同事扮老人家聲，對方就立即扮兒子想chok料，但同事說多兩句，對方知道不對勁，就立即掛斷電話」、「他問我知不知道他是誰，我是你朋友。我說我很多朋友，你不告訴你誰就算」、「詐騙電話何其多、公司每天都有來電、快點覆陳小姐、錄音電話、不同電話號碼、相同對白」。亦有網友教反擊，「一句：我沒有上司但一堆下屬」。

延伸閱讀：

電話詐騙！自稱入境處來電小紅書女 1 招反擊 騙徒氣得發脾氣還這麼說

自動櫃員機騙案|ATM提款被女子指控：幹嘛拿我錢 香港男性1招證清白

文章授權轉載自《香港01》

騙徒 詐騙

相關新聞

悲劇！婦人不堪家暴帶智障女尋死 女兒河中溺斃 自殺未遂獲輕判

大陸發生倫常慘劇，海南省一名婦人因多次遭家暴，加上女兒有智力障礙，家庭收入又不高，生活過得很艱苦，某天因女兒急得在草地如廁，惹起她的怒火並萌生自殺念頭，但擔心遺下女兒沒人照顧，所以計劃殺死女兒再兒自殺。她把女兒掉入河中溺死後自尋短見，但自己當場獲救，被起訴故意殺人罪，法院因她自首及獲得家人原諒，減輕刑罰，最後判她入獄10年。

發財夢碎！他中2200萬彩票行老闆卻忘出彩票 法院判只賠106萬 原因是這樣

買彩票中大獎是不少人的夢想。可是，大陸有名男子本想買彩票博取過上好生活的機會，遂通過微信購買，可是當他發現自己中了500萬人民幣（約2200萬台幣）大獎，彩票行老闆卻忘了替他出票，讓男子空歡喜一場，所以向老闆提告要求索取賠償獎金，法院早前指中大獎機率太低，不應全額賠償，加上男子有責任提示出票，故最後判老闆只須賠24萬人民幣（約106萬台幣）。

電話詐騙新招？假冒上司這麼說...香港男性識破掛掉 騙徒後續竟這麼做超傻眼

騙徒手法層出不窮！有香港男性於網上發文，指近日公司枱頭電話收到疑似騙徒來電，對方自稱其「上司」，要求在指定時間到辦公室見面。香港男性沒有上當，即時掛斷電話，但騙徒之後竟然逐個同事致電，讓他相當傻眼，形容是「進化版『猜猜我是誰』騙案」。 貼文引來網友熱議，不少人稱遇過同類騙案 ， 「 我們曾經，裝經理逐間打去分店，叫同事去銀行存錢去非公司戶口，其中2間分店同事上當入咗錢 」 。亦有網友教反擊，「一句：我沒有上司但一堆下屬」。

香港103歲婆婆乘澳航回港成最年長乘客 機組職員歡呼兼送禮品包

澳媒11月23日報導，香港一位103歲婆婆Ngan Chun Kam赴悉尼后，11月初乘坐澳洲航空（ Qantas ）客機回港，成為這間航空公司歷來最年長乘客，她獲得全機熱烈歡迎，職員更向她送上禮品包。

月薪6萬招人啃雞爪！嘴大、社牛優先錄取 杭州奇葩職缺吸2千人投履歷

杭州某食品公司近日在徵才網站上招募「吃飯專家」，工作內容為試吃公司各式雞爪，並開出月薪1.5萬元至2萬元（人民幣，下同，...

以為是咖啡豆！他喝咖啡吸到「1異物」吐出驚見不對 網喊噁：求心理陰影面積

經過這次會否對喝咖啡有陰影？有香港男性近日與友人到九龍灣一餐廳用餐，飲用冰黑咖啡時在吸管中吸出異物，吐出一看驚見疑為整隻蟑螂，頓時大感噁心…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。