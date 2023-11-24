電話詐騙新招？假冒上司這麼說...香港男性識破掛掉 騙徒後續竟這麼做超傻眼

騙徒手法層出不窮！有香港男性於網上發文，指近日公司枱頭電話收到疑似騙徒來電，對方自稱其「上司」，要求在指定時間到辦公室見面。香港男性沒有上當，即時掛斷電話，但騙徒之後竟然逐個同事致電，讓他相當傻眼，形容是「進化版『猜猜我是誰』騙案」。

貼文引來網友熱議，不少人稱遇過同類騙案，「我們曾經裝成經理逐間打去分店，叫同事去銀行存錢去非公司帳戶，其中2間分店同事上當匯錢」。亦有網友教反擊，「一句：我沒有上司但一堆下屬」。

該香港男性於Facebook群組「Go Go Shatin」發文講述遇上「進化版『猜猜我是誰』騙案」經歷，表示其公司枱頭電話近日接到不明號碼來電，對方開口就說「喂，你明天兩點來我辦公室見我！」。

由於事務繁忙，原po沒有答應，反問對方是誰：「兩點我沒空......你是誰？」對方聞言即回答：「蛤？我你也不懂？我是你上司！」然而這句立時令原po識破騙徒身份，因為他當時正與上司開會，所以僅回應「蛤？」後就掛斷電話，「那時開會，懶得跟他說這麼多，如果不是慢慢跟他玩」。

不過騙徒沒有住手，被原po「掛掉」後，竟「逐個同事順著打給他」，讓原po相當傻眼。

騙徒被樓主「掛掉」後沒有住手，竟「逐個同事順著打給他」。（示意圖／Ingimage）

貼文引來網友熱議，不少人指遇過同類電騙手法，「我們曾經扮經理逐間打去分店，叫同事去銀行存錢去非公司戶頭，其中2間分店同事上當匯錢」、「上次我們公司逐個電話收到外地打的無聲電話，同事扮老人家聲，對方就立即扮兒子想chok料，但同事說多兩句，對方知道不對勁，就立即掛斷電話」、「他問我知不知道他是誰，我是你朋友。我說我很多朋友，你不告訴你誰就算」、「詐騙電話何其多、公司每天都有來電、快點覆陳小姐、錄音電話、不同電話號碼、相同對白」。亦有網友教反擊，「一句：我沒有上司但一堆下屬」。

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文章授權轉載自《香港01》