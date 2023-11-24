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發財夢碎！他中2200萬彩票行老闆卻忘出彩票 法院判只賠106萬 原因是這樣

香港01／ 撰文：喬納森
江蘇李姓男子中500萬人民幣，卻因彩票行老闆忘了出票，最後只得一場空。（示意圖／Ingimage）
江蘇李姓男子中500萬人民幣，卻因彩票行老闆忘了出票，最後只得一場空。（示意圖／Ingimage）

買彩票中大獎是不少人的夢想。可是，大陸有名男子本想買彩票博取過上好生活的機會，遂通過微信購買，可是當他發現自己中了500萬人民幣（約2200萬台幣）大獎，彩票行老闆卻忘了替他出票，讓男子空歡喜一場，所以向老闆提告要求索取賠償獎金，法院早前指中大獎機率太低，不應全額賠償，加上男子有責任提示出票，故最後判老闆只須賠24萬人民幣（約106萬台幣）。

綜合大陸媒體報導，抱著發財夢的江蘇李姓男子，平常會通過微信向彩票行老闆張男下注，他買了自選號碼的彩券，並支付了20餘元人民幣（約100多台幣），可是其後張男聲稱自己忘了發出彩票。

法院認為中500萬的機率太低，加上李男也要為自己未催促提醒出票的過失負上責任，法院最後判張男須向李男賠償24萬人民幣（約106萬台幣）。（示意圖／Ingimage）
法院認為中500萬的機率太低，加上李男也要為自己未催促提醒出票的過失負上責任，法院最後判張男須向李男賠償24萬人民幣（約106萬台幣）。（示意圖／Ingimage）

李男看到開獎結果，發現自己竟中了大獎，他購買的彩票有10個號碼與中獎號碼一樣，如果當初購買成功，他會獲得500萬人民幣（約2200萬台幣）獎金，李男發財夢破滅，氣憤得把張男告上法院，要求他賠償獎金。

法院早前裁定，張男須向李男作出賠償，不過卻認為中500萬的機率太低，張男不宜賠償全額獎金，此外，李男也要為自己未催促提醒出票的過失負上責任，法院最後判張男須向李男賠償24萬人民幣（約106萬台幣）。由於張男已依判決履行付款義務，雙方沒有提出上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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