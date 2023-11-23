以為是咖啡豆！他喝咖啡吸到「1異物」吐出驚見不對 網喊噁：求心理陰影面積

經過這次會否對喝咖啡有陰影？有香港男性近日與友人到九龍灣一餐廳用餐，飲用冰黑咖啡時在吸管中吸出異物，吐出一看驚見疑為整隻蟑螂，頓時大感噁心。餐廳得知情況為香港男性更換新飲品，他其後已向食環署舉報事件，網友看過相片直呼恐怖，紛紛表示「這次真的喝到你吐」、「求事主心理陰影面積」。

食安問題可大可小！有網友近日於Facebook群組發文，指與友人一同於九龍灣一家餐廳享用下午茶，卻不幸遇上恐怖經歷。樓主與友人同樣點了鮮茄焗豬扒飯，並分別選擇冰黑咖啡及凍檸茶作餐點，連同飲料套餐收費為每人48元。

沒料友人飲用咖啡時，竟在吸管中吸出異物，「感覺有東西吐來出來」，一看驚見為整隻疑似蟑螂的昆蟲，即時食慾頓失。樓主指友人向餐廳反映情況後，職員僅更換1杯冰黑咖啡了事，友人考慮過後已向食環署舉報事件。事後樓主不禁稱「好運喝凍檸茶」沒有「上當」，但對餐廳衛生情況大失信心，揶揄稱「我以為杯咖啡有咖啡豆這麼高級」。

有港男近日與友人到九龍灣一餐廳用餐，飲用冰咖啡時在飲管中吸出異物，吐出一看驚見疑為整隻蟑螂。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

不少網友看過「加料」咖啡相片直呼恐怖，認為樓主友人或因事件留下陰影，「有蛋白質的味道」、「冷飲嚴重過熱食，是全單接收一隻蟑螂嘅病毒細菌，沒辦法心理陰影」、「放了入口，這次真的喝到你嘔吐」、「求事主心理陰影面積」、「說實話應該真要報給食環署」。

亦有網友分享類似經歷，「我曾經喝罐裝可樂，入口有檸檬肉感覺，心想不對勁，我不是喝檸樂，吐出來還在動…從此以後喝東西都會看下吸管裡才用」、「記得我小時候也有過，有東西藏在吸管裡，一吸就入口」。

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文章授權轉載自《香港01》