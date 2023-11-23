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男相親遲到10分鐘！女狂吃3500元台幣火鍋要他埋單 男轉身就走

香港01／ 撰文：喬納森
男網友相親當日遲到了10分鐘才趕到餐廳，竟發現女方正在投入的涮火鍋，還差不多將整桌食物吃完。（影片截圖）
男網友相親當日遲到了10分鐘才趕到餐廳，竟發現女方正在投入的涮火鍋，還差不多將整桌食物吃完。（影片截圖）

第1次去相親竟然遲到，難免令人印象大打折扣！大陸有名男網友去相親當日，因遇到嚴重堵車，遲到了10分鐘才趕到餐廳，他以為會惹怒對方，本已做好道歉打算，可是卻被眼前一幕嚇倒。原來女方早已到達餐廳，但沒有等他就開始用餐，專心的涮火鍋，還差不多把整桌食物吃光，最後吃了共800元人民幣（約3500台幣），更要求他買單，男子氣得憤而掉頭走。

綜合大陸媒體報導，仍是單身漢的男網友與女子約在餐廳相親，兩人初次見面，男方卻在路上遇到嚴重堵車，結果遲到10分鐘才到達餐廳，令他十分緊張，擔心觸怒女方。男子到達後趕緊向女方道歉，可是他卻被眼前一幕嚇倒，原來女方早就到達，更叫了全桌火鍋食材正在享用，還差不多已吃完。她對於男方的道歉不領情，還老實不客氣地表示：「你遲到了，我已經吃完，你要是真的道歉，就把飯錢結了。這頓飯不多800元。」

男方當場傻眼，雖然感到氣憤，但為了保持風度，他僅轉身離開，說道：「我臨時有點事不吃了，你一個人吃吧，我先走了。」可是女方卻叫著他，直指「你別忘了買單，相親不成是你的責任，但飯錢你要結清！」，這時男子忍無可忍，氣得頭也不回轉身離開，女方只能自行掏錢結帳。

事件在網路上被瘋傳，惹來不少網友議論，「明擺著想吃免費霸王餐！目的不是相親」、「一個男人就算在香港的火鍋都吃不到8百塊」、「相親應該互相體諒，不要見面即叫貴比價東西，這行為只顯示出人的品格素質低下而已」。有網友則替男方高興，「幸好有遲到」，不過也有人質疑片段屬擺拍。

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文章授權轉載自《香港01》

相親 霸王餐 單身

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