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母擅拆包裹誤認按摩槍為情趣用品 痛打女兒一頓大罵「不知羞恥」

香港01／ 撰文：朱加樟
近日有一名廣東女網民透露，她在網絡上訂購了按摩槍送到家中，竟被母親私自拆包裹、誤以為是情趣用品。（網絡圖片）
近日有一名廣東女網民透露，她在網絡上訂購了按摩槍送到家中，竟被母親私自拆包裹、誤以為是情趣用品。（網絡圖片）

按摩槍（又名筋膜槍）近年十分流行，這種小工具被指能紓緩肌肉痠痛，消除疲勞，不少上班族會買一支放在家中或辦公室，隨時放鬆一下。近日卻有一名廣東女網民透露，她在網絡上訂購了按摩槍送到家中，竟被母親私自拆包裹、誤以為是情趣用品，還在發現後將她痛打一頓，令她十分委屈。

這名廣東女網民感嘆地說：「沒想到電視劇的情節發生在我的身上！」其母親未經她同意便擅自拆開包裹，還將按摩槍誤認為情趣用品，痛罵她不知羞恥，對她痛打一頓。

女網民指，這令她感到委屈，當時她跟母親解釋「那是美容用的」，但母親卻打死不相信，並無視她的勸阻繼續亂拆包裹，令她忍無可忍地怒喊：「我都26歲了！」

帖文曝光後，不少網友批評女網民母親的作為，表示「這樣的父母好讓人窒息」、「都已經26歲了，就算買情趣用品又怎麼了？」也有網民表示，「不尊重女兒的意願和私隱權，這樣的家庭往往以悲劇收場」。

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文章授權轉載自《香港01》

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