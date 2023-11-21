奶油攻占包廂！飯店慶生「打蛋糕仗」 奧客搞壞電路引眾怒

中國大陸一群人慶生砸蛋糕，使飯店包廂一片髒亂。圖／翻攝瀟湘晨報

許多人為了慶祝親朋好友生日，會絞盡腦汁籌劃驚喜環節，帶給當事人難忘的回憶，不過狂歡過頭，會讓打掃人員相當困擾。中國大陸近日就發生一起荒謬事件，一群顧客在飯店慶生時，竟在包廂內「打蛋糕仗」，使現場一片狼藉，電路也斷了，4名店員花費了超過2個小時都還沒收拾乾淨。

據《瀟湘晨報》報導，大陸江蘇南京一間飯店19日發生一起離譜事件，有3桌顧客在飯店包廂舉行生日聚會時，竟打起「蛋糕仗」，將4個蛋糕到處亂扔，使桌椅、地上充滿奶油與蛋糕體，就連走廊牆壁也遭受波及，包廂內一片混亂，使用過的衛生紙、垃圾全散落一地。

業者直言「從沒遇過這種情況」，這群顧客的行為讓店內損失慘重，還發生電路受損。業者說明，蛋糕裡含有多層奶油、糖霜等物質，在強烈碰撞下容易產生靜電或水花，另外電路設備無法承受多次激烈撞擊，最後才導致壞掉。4名員工花費超過2個小時都還沒收拾乾淨，不過事發當下店員沒有制止，飯店只能無奈自行處理，而未要求顧客賠償。

對此，網友們紛紛批評：「缺德又浪費」、「這種應該要加收服務費」、「這是什麼時候興起的歪風啊！」、「浪費食物到令人髮指」、「一點教養都沒有，通知家長來收拾」、「最討厭玩蛋糕了，那麼好吃的東西被糟蹋」、「自己的快樂，建立在別人痛苦之上」、「低素質體現得淋漓盡致」、「都是吃飽了撐著沒事幹吧！沒經歷過食物短缺的年代」。