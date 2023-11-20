她狂吃627次海底撈砸118萬元 興奮喊：數字增加很滿足
氣溫逐漸下降，讓火鍋成為不少人餐桌上的首選。據陸媒《中國網看點》報導，中國大陸江蘇省南京市一名女子透露，自己9年來竟吃了627次的海底撈，消費金額更高達人民幣26萬9120元（約新台幣118萬元）。
報導指出，近期江蘇省南京市一名孔姓女子表示，她因為很喜歡吃海底撈，在2014年11月底時註冊海底撈會員。某天，女子查看自己歷年在海底撈的消費紀錄，意外發現自己9年來竟吃了627次的海底撈，消費金額更高達人民幣26萬9120元（約新台幣118萬元）。
孔女稱，自己幾乎每周都會去吃海底撈，曾在一星期內連吃12次，午餐與晚餐也都曾在海底撈解決過。她透露，將近人民幣27萬元的紀錄，基本上都是自己一人消費的，平常還會將公司或家庭聚餐安排在海底撈，且她每隔幾個月就會查閱自己的消費金額與次數，只要看到數字增加就會很滿足。
新聞一出，瞬間引起網友熱議，「把海底撈吃成食堂了」、「她比海底撈的員工還熟悉工作流程了吧」、「估計這才是最好的海底撈代言人」、「我幫大家算好啦，627次吃了269120元，等於1次吃429元（約新台幣1900元）。她吃了9年，即1年吃69次，一個月吃5次，一周吃1次」。
還有網友擔心女子吃太多火鍋，恐影響健康，「我不關注價格，我只關注她的健康」、「做一下體檢吧」、「痛風警告」、「火鍋也吃太多了，趕緊去查查尿酸吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言