疑短路自燃、男子如廁時智能馬桶突釀火警 白煙滾滾冒火光

《揚子晚報》報導，近日，福建廈門有男子家中的智能馬桶疑短路自燃，在他如廁時突釀火警，現場白煙滾滾，不時冒出火光。

事發於11月10日，該男子表示，在如廁時馬桶突然開始冒煙，釀成火情。不少網友評論指第一次看到這種情況，「那現在是沖水，還是不沖水比較好」。

不過，類似智能馬桶釀火警的事件並非個例。2023年8月27日，貴州施秉縣一住戶家中廁所起火，起火原因是廁所安裝的智能馬桶發生短路自燃。2022年8月，浙江麗水一小區戶主在家中睡覺，突然聞到很濃的煙味，發現衛生間內智能馬桶火警。

消防部門提示，購買智能馬桶等家用電器，應到正規渠道，切勿超齡使用，若長時間不使用，應做斷電處置。其他家用電器在日常使用中，也同樣需按時檢查，注意防火。

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文章授權轉載自《香港01》