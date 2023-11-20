疑短路自燃、男子如廁時智能馬桶突釀火警 白煙滾滾冒火光
《揚子晚報》報導，近日，福建廈門有男子家中的智能馬桶疑短路自燃，在他如廁時突釀火警，現場白煙滾滾，不時冒出火光。
事發於11月10日，該男子表示，在如廁時馬桶突然開始冒煙，釀成火情。不少網友評論指第一次看到這種情況，「那現在是沖水，還是不沖水比較好」。
不過，類似智能馬桶釀火警的事件並非個例。2023年8月27日，貴州施秉縣一住戶家中廁所起火，起火原因是廁所安裝的智能馬桶發生短路自燃。2022年8月，浙江麗水一小區戶主在家中睡覺，突然聞到很濃的煙味，發現衛生間內智能馬桶火警。
消防部門提示，購買智能馬桶等家用電器，應到正規渠道，切勿超齡使用，若長時間不使用，應做斷電處置。其他家用電器在日常使用中，也同樣需按時檢查，注意防火。
延伸閱讀：
山西煤礦奪命火警釀26死38傷 13名責任人被採取刑事強制措施
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言