女撿132萬元手機驚「以為老人機」 網吐嘈：這麼貴不能定位？

現代科技進步，幾乎人人都有一支手機。據陸媒《我蘇特稿》報導，中國大陸江蘇省宿遷市有名先生遺失一支要價人民幣30萬（約新台幣132萬元）的手機，不過手機外觀老舊，讓拾得手機的女子誤以為是「老人機」。

報導表示，大陸江蘇省宿遷市的王先生在陪同家人逛商場時，不慎弄丟一支要價人民幣30萬（約新台幣132萬）的手機，內部還有許多重要商業資料，讓王先生嚇得立刻報警。之後，警方核對手機型號、顏色，並調閱監視器，發現手機已被一名女子撿到。

報導稱，女子表示這支手機外觀老舊，且內部功能較簡單，讓自己誤以為該手機是人民幣100元（約新台幣440元）的「老人機」，因此當下並沒有在現場等手機的主人。報導指出，後來警方找上女子，對方得知失主在尋找手機後，便趕緊歸還。

新聞一出，不少網友表示自己從沒見過如此昂貴的手機，「樣子平平，確實看不出是價值人民幣30萬的手機」、「哈哈哈，看到手機的樣子，要我撿到也會以為是老人機」、「第一次聽說有人民幣30萬手機」、「貧窮限制了我的想像」。

還有網友吐嘈該手機的功能，「人民幣30萬的手機丟了都不能定位？」、「30萬元裡面有29.9萬智商稅」、「所以長得像老人機是這部訂製手機的一種安全性能嗎？」、「要價人民幣30萬的手機還不會自己回家？哈哈哈」。