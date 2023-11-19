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小學女童崇拜「超人」 竟網購裝備爬20公尺高壓電塔遭困

香港01／ 鄭寧
大陸一名小學女童因崇拜超人，在網購一套裝備後，爬上高壓電塔玩耍，卻被困在高空。圖／擷自《香港01》
大陸一名小學女童因崇拜超人，在網購一套裝備後，爬上高壓電塔玩耍，卻被困在高空。圖／擷自《香港01》

今（2023）年11月12日，中國大陸一名小學女童因崇拜電影中的超人，於是網購一套裝備，穿戴齊全後爬上高壓電塔玩耍，不料被困在高空。情況危急中，消防救援隊經過半個小時的努力，成功解救小女孩，安全送回地面。

事發於11月12日19點，大陸張家界慈利縣消防救援大隊接到報警稱，在零陽街道白雲社區附近，一個小女孩被困高壓線鐵塔上。消防救援隊員到現場後發現，一個小女孩趴在約20公尺高的高壓電線鐵塔上，由於鐵塔過高，萬一女童情緒不穩，或產生其他意外狀況，後果不堪設想。

隨後指揮官根據現場情況制定了救援方案，由一名消防員攜帶安全繩、安全腰帶等救援設備，爬至女孩所處的位置實施救援，其他人員在周圍監護。

爬上高壓電塔的救援隊員吳曙斌說，「地面風不大，但越往上爬，風就越大，吹在身上非常冷。」女孩雖未受傷，但因長時間處於半空中，體力虛弱，渾身發抖。

吳曙斌不斷地和女童聊天，讓女孩情緒慢慢穩定下來，其後吳曙斌利用安全繩、安全腰帶等工具為其做好保護措施，指導她小心翼翼地往下爬。經過約30分鐘的努力，兩人平安到達地面，小女孩解救成功。

據小女孩稱，她是一名小學生，因為崇拜電影裡的「超人」，於是網購了一套裝備，穿戴好後爬上高壓線鐵塔玩耍，不料被困在上面。

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文章授權轉載自《香港01》

小學生 網購

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