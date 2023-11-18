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「公主請上車！」陸女跌傷叫救護車...竟拍影音要救護員說這句話

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸有女子摔到因而撥打緊急熱線120求助，救護員到場竟要求對方說「公主請上車」。（微博影片截圖）
大陸有女子摔到因而撥打緊急熱線120求助，救護員到場竟要求對方說「公主請上車」。（微博影片截圖）

大陸近期流行「公主請XX」的梗（網路潮語），皆因有網紅模仿經典電影《羅馬假期》（《Roman Holiday》劇中對白說「公主請上車」，甚後變得火熱。南京日前就有女子不慎跌倒，弄傷手臂和雙腿，走不動而致電120叫救護車求助，不料救護員來到時，她居然大言不慚表示正在拍攝短片，希望對方能說句「公主請上車」。片段曝光後引來網友批評該女子「神經病」，認為她根本無大礙，只是為了拍片才濫用救援服務。

大陸微博瘋傳1條長約14秒短片，顯示有女子不小心摔到，更弄傷手臂和腿，所以自行撥打緊急熱線120求助。及後救護車到場，救護員看見傷者正在拍片，便詢問她在幹什麼，豈料女子竟然直接表示就是在拍片，更請求救護員對她說「公主請上車」，最令人傻眼的是救護員亦相當配合，片段至此告終。

不少網友都覺得女子行為過火，「這女的真炸裂」、「是不是摔到腦袋了」、「去醫院看看腦科」、「對親人朋友玩這個梗還蠻搞笑的，但是這個就…」、「救護員竟然還說了」。另有人質疑她根本是濫用救援服務，「感覺是為了拍影片的神經病」、「看來還沒需要到急救的地步」、「以後有這種奇葩要求的，加收特殊服務費用來補貼急救人員的津貼吧！」。

其實「公主請上車」的梗源於大陸，有父親騎車打算接送女兒，不料到達後女兒得寸進尺，忽然要求父親說「爸爸，你說公主請上車！」，當時父親貌似打量女兒一番，然後質問「你上不上來？」，但再次要求說「公主」2字，他果斷騎車離去，讓女兒不得不追趕上去，惹來網友哈哈大笑。這句話原意是模仿電影對白用作搞笑，最後演變成年輕人的口頭禪。

延伸閱讀：

驚！夫妻凌晨報案：家裏全是飛蟲　警秒聽懂　急召救護車及時救命

救護車閃燈趕救命　寶馬拒讓路彈出彈入影片瘋傳　後續惹網民公憤

文章授權轉載自《香港01》

公主病 網紅 救護車

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