4歲男童未報戶口成天大街遊蕩無人顧 父終現身竟14歲就當爸

中國大陸一名4歲男童因無人照顧，成天在街上亂逛。近期為了能順利報戶口、上學，親生父親終於出現進行「親子鑑定」。然而，男童的爸爸竟年僅18歲，等於14歲時就與前女友有了男童，讓網友們心疼男童的遭遇。

根據陸媒《錢江晚報》報導，大陸安徽一名4歲男童經常獨自在街上遊盪嬉戲，且出生至今未申報戶口。為了能讓男童融入同儕社會，必須安排他上學，親生爸爸（王男）近日終於現身做親子鑑定，卻發現他僅18歲，也就是說，男童在王男14歲時便出生了。

王男受訪時表示，前女友現今24歲，4年前因年輕不懂事，不曉得要做好安全措施，結果前女友意外懷孕，生下男童後便分手了，同時雙方協議好共同撫養男童。王男在14歲時意外成為父親，但經濟困難無法親自扶養小孩，一直由撿破爛的爺爺扶養長大。

男童雖然僅有4歲，但擁有良好的口語表達能力，他說：「長大了會給別人搬家，會給別人幹雜活，要賺錢養爺爺」。男童的爺爺表示，孩子滿月後就就一直照顧他到現在，跟著自己撿回收物維生。附近商家也說，由於男童的三餐不穩定，有時肚子餓會向他們要東西吃，商家們都相當同情男童的境遇，願意給他食物，讓他吃飽再離開。

網友們對於男童的遭遇及懂事相當心疼，「我的天啊，苦了這個小朋友，父親也還是個孩子呢」、「不太懂，為啥要生下來」、「18歲，剛剛成人而已，但也要負起責任了。賺錢給孩子和爺爺改善一點生活條件吧，賺錢讓孩子上學，不要讓他以後『給人幹雜活』」、「女的應該犯法的，男孩當年還不滿14歲」。