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電話詐騙！自稱入境處來電小紅書女 1 招反擊 騙徒氣得發脾氣還這麼說

香港01／ 撰文：布萊恩
有女生在小紅書發文表示，她接到騙子來電自稱「入境處」，說有重要文件要在限時前領取，她事忙想改時間，卻被對方威脅，於是反擊，結果對方惱羞成怒。（示意圖／Ingimage）
有女生在小紅書發文表示，她接到騙子來電自稱「入境處」，說有重要文件要在限時前領取，她事忙想改時間，卻被對方威脅，於是反擊，結果對方惱羞成怒。（示意圖／Ingimage）

電話詐騙要小心提防！有在香港打工的女生日前在小紅書發文表示，接到騙子來電自稱「入境處」，說有重要檔要在限時前領取，她借詞稱事忙想改時間，卻被對方威脅，所以決定反擊，結果對方惱羞成怒，怒駡她「沒有受過教育」、「教育失敗」，然後掛掉電話。貼文引來網友熱議，不少人分享同類經歷，又建議原PO應對方法。

原PO於小紅書以「香港騙子！自稱入境處」為題發文，指周日（11月12日）下午3時接到自稱「入境處」來電，指她有重要檔在入境處，要求她下午5時前前往灣仔入境事務處領取。

原PO坦言起初信以為真，「說真的，第一時間我真以為我之前沒接到電話，有東西要給我，因為我在北京的時候，會把香港電話關機」，不過她當日事忙，提出翌日領取，沒料來電者竟威脅「後果自負」，「騙子威脅我說妳（原PO）不去，之後入境有問題，我說你（騙徒）給我寄到家，或者留到明天我再去，騙子說之前給我打了很多電話都沒接，今天是最後一天，不去灣仔入境事務處取後果自負」。

原PO聞言才知道對方是騙徒，不甘被騙所以反擊，反問「我有visa （簽證）有id （身份證），憑啥進不了（境）」，又建議對方說英文，「我說我聽不懂你說的港普，你的普通話太爛了」。沒想到騙徒反要求說中文，「後面我就用英語來溝通，他來了一句『請妳說中文』，我心中真的mxp （髒話）」。

貼文引來網友熱議，不少人都表示接過自稱「入境處」來電詐騙電話，又建議應對方法。（小紅書）
貼文引來網友熱議，不少人都表示接過自稱「入境處」來電詐騙電話，又建議應對方法。（小紅書）

原PO之後繼續與騙徒理論，「我說政府是不會在周末幹活，並且打電話處理問題的，他說對外不營業，直接去灣仔入境事務處，樓下保安會給我開門。我秉承著外面都是詐騙電話的原則，繼續跟他（騙徒）理論」。原PO指，騙徒最終「狗急跳牆」，惱羞成怒駡她「沒有受過教育」、「教育失敗」後就掛掉電話，她本想回罵，惟連環回電對方都沒有接聽，「氣死，還沒來得及罵回去」。

貼文引來網友熱議，不少人都表示接過自稱「入境處」詐騙電話，「上周也收到了，因為剛好我辦了hkid還沒取，我開始還相信了。當他問我拿hkid號碼時警惕了，我說我自己打給入境處確認有啥問題」、「剛來香港那會兒也接到過，對方警告我3小時內不去將無法出境」、「上回我也接到了，我問他：你怎麼證明自己是入境處的？他氣得語無倫次說『你竟然懷疑我』」。

也有網友建議應對詐騙電話方法，「這種電話我一聽就馬上掛然後拉黑了」、「我幾乎每天都會收到騙子電話，從來不接」、「不用打回去，沒用，它們的號碼是電腦生成的，打回去不可能接的，下次直接拒絕就完了」。

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文章授權轉載自《香港01》

騙徒 詐騙 小紅書

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