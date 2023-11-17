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年輕人搭港鐵頭等坐地上吃外賣！香港男性公審掀罵戰 網友：看到心酸

香港01／ 撰文：李納德
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

港鐵車廂不准進食，但一樣可引起爭議？有香港男性今早（ 17日）在北區街坊群組上傳照片，拍到有年輕男乘客坐在港鐵頭等車廂地板，打開連鎖速食店的外賣開餐，批評「下次試韓燒或者吸煙了」。貼文引起爭議，部份網友認為對方像年輕人趕上班，「可能有選擇他也不想是得吃飯，給多點包容吧」、「看到心酸」，但另一部份網友認為他在車廂內吃大味食物而非麵包，「這不是包容，是縱容」。香港男性後來指該男乘客「一邊吃一邊打電動」，並無意快快吃完減低對他人影響，「如果有理由就可以不用理會規則，那麼定規則做什麼」，強調「Post上騙like嗎」。

原PO今早（ 17日）在facebook群組「北區之友Friends of North District （上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺）」上傳照片，相信由座位上拍攝，拍到在港鐵頭等車廂內，有名穿棕色外套的男子坐在車卡連接門前，打開連鎖牛肉飯店的外賣，塑膠袋內還有另一盒帶走及1瓶水，打算在車廂內開餐。原PO批評：「下次試韓燒或者吸煙了。」

港男拍到有年輕人在港鐵頭等車廂坐在地上打開外賣享用。（fb群組「北區之友 Friends of North District （上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺）」圖片）
港男拍到有年輕人在港鐵頭等車廂坐在地上打開外賣享用。（fb群組「北區之友 Friends of North District （上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺）」圖片）

貼文即引起熱議，有網友笑稱兩盒外賣「一盒早餐，一盒午餐 」 、 「是頭等里吃，會玩 」 。部份網友批評原PO不應公審，可能是「他餓到抽筋」，「堂吃無位，迫於無奈！小孩子打上馬賽克」、「像是年輕人，如果是上班時間，又第一次看到這樣，也許可以先看開一點點的，下次又看見出聲跟他說」、「每個人都有難處，可能有得選他也不想是到吃飯」、「辛苦小孩了，以前回夜校我也是在巴士吃麵包去上學」、「他趕緊趕緊吃完沒弄髒就行了」。

另一部份網友就指，如果吃麵包一類的食物大可忍讓 ， 「 吃的味道這麼大的飯菜，整車廂人聞你口水飯味？有人在車廂內聞到這些味會想吐，他沒想過其他人感受，我何必去管他是什麼情況，是我就直接上去XX他 」 、 「這些不是包容，是縱容 」 、 「希望每位乘客尊守規則，有一個衛生和清靜交通旅程 」 。有街坊表示前幾天已見過這名男生。

原PO其後表示，該男生「是一邊吃一邊打電動，再把盒飯放在地面，兩隻手打，野餐地滋味」，如明知不可進食，更應該快快吃完，否則他的污染車廂，也可能吃到細菌 ， 「 人家早餐趕時間都是咬麵包，快快手手 」 、 「Post上來騙like嗎 」 。

看不少留言指男乘客「還小」，他反駁對方已非「小孩子」，「如果有理由就可以不用理會規則，那定規則做什麼，試試看入頭等說很忙忘記，看看又有無事」。

根據港鐵附例，任何人士不得在港鐵付費區內進食任何食物或飲用任何飲品，違例人士最高可被罰款8,000元新台幣。

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文章授權轉載自《香港01》

車廂 港鐵

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