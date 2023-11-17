借車給友載同事上班！出車禍同事慘變植物人 車主1原因要賠131萬

借車給朋友后出了車禍，車主也要賠償？江西1名車主將車輛借給朋友使用，未料朋友後來接載同事上班途中出了嚴重車禍，同事受傷變成植物人，交警調查後認為朋友違反右側通行規定，要承擔責任賠償。法院調查後發現，涉事車輛原來未過年檢及未買保險，認為車主同樣要負責任，故除了肇事司機需賠償40萬元人民幣（約176萬台幣），車主也要另外賠償30萬人民幣（約131萬台幣）。

陸媒報導，江西法院近審理車禍賠償案件，事件中肇事司機彭某向朋友胡某借來車輛，其後好心駕車接送黃姓同事上班，結果卻發生嚴重車禍，黃同事重傷變成植物人狀態。

法官認為胡男的車未過年檢又未買保險還借給人，同樣要承擔責任。（示意圖／Ingimage）

交警調查後認為，彭男在事件中要承擔責任，他駕駛時違規違反右側通行規定，而黃同事在事故中無過失。不過，雙方未就賠償問題達成共識，黃同事一方把彭男告上法院。

不過，涉事車輛被查出未過年檢而且未買保險，法院認為，車主胡某把問題車輛借給朋友存在過錯，而彭男更是同時駕駛違規車輛又違反交通規定，與胡某有同等責任。

法官考慮到彭某接載同事屬好心沒有收酬，指出「好意同乘」屬善意施惠行為，如發生交通事故，造成無償搭乘人受傷時，可減輕駕駛者的賠償責任，故依法減輕其賠償責任。最終，法院判作為司機的彭某賠40萬人民幣，車主胡某將問題車輛借給別人駕駛，要再賠30萬人民幣。

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文章授權轉載自《香港01》