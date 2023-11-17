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男友患不孕症女友竟懷孕？質疑出軌狂詆毀 驗DNA證親生結局卻慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
阮女心灰已冷，拒絕接受1位放棄父親責任、詆毀她的男人，不願意再與對方有任何關係。（示意圖／Ingimage）
阮女心灰已冷，拒絕接受1位放棄父親責任、詆毀她的男人，不願意再與對方有任何關係。（示意圖／Ingimage）

沒有信任的感情，不要也罷！越南平陽1名25歲女子與1名患不孕症男子約會並發生性行為，1個月後就發現自己懷孕，本以為男方會高興，訥料卻被指摘出軌。2人分手後，女子決定獨力撫養孩子，但仍被男方不斷詆毀，忍無可忍下面帶孩子進行DNA親子鑒定，終證實孩子確實是男方親生。男方驚悉真相下跪道歉，惟女子拒絕複合，並強調自己與母親過得好，非常幸福。

綜合外媒報導，越南平陽25歲阮姓女子，3年前與患有不孕症的榮姓男子相識墮入愛河。由於榮男患不孕症，2人進行性行為時沒有避孕，結果約1個月後，阮女孩發現自己懷孕，沒想到卻是噩夢開始。

懷孕後，阮女原本以為榮男會感到高興，不料榮男不但沒有高興，反而憤怒指摘阮女出軌，稱小孩不是他親生的，原因是自己不育，不可能那麼容易生孩子。

被男方質疑出軌，阮女忍無可忍決定帶孩子推行親子DNA鑑定。（示意圖／Ingimage）
被男方質疑出軌，阮女忍無可忍決定帶孩子推行親子DNA鑑定。（示意圖／Ingimage）

2人因此分手，阮女認為孩子是「上帝的恩賜」，決定獨自撫養孩子，但榮男沒有放過她，不斷「詆毀」詆毀前女友，「他說孩子還不知道是誰的孩子」。最終阮女忍無可忍，帶孩子進行DNA親子鑒定，並向榮男要求如果孩子證實是他親生，他必須支付DNA檢測費用，反之自己會負責。

所謂「真的假不了」，DNA鑒定結果顯示，孩子的確是榮男親生，榮男十分驚訝，當場下跪向阮女道歉請求原諒。

然而阮女心灰已冷，拒絕接受放棄做爸爸責任、詆毀她的男人，不願意再與對方有任何關係。阮女表示，她目前與母親生活得很她，雖然不富裕，卻非常幸福，又說孩子對她來說是個奇跡。

「不孕」等於「不能生育」？

根據香港家庭計劃指導會資訊，若1對夫婦性生活正常，並連續在12個月內沒有採用任何避孕措施而仍然未能成功懷孕，就可定義為「不育（不孕）」，而據統計，每6對夫婦，就有1對有「不育」。不過「不育」不等於沒有生育能力，只是不容易生育。

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文章授權轉載自《香港01》

DNA 懷孕 不孕症 生育

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