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四川1400年珍貴石刻佛像慘被塗成彩色！村民：為了給菩薩還願
近年四川摩崖(指雕刻在山壁上的文字、圖像等)石刻佛像文物發生多宗被盜、被毀事件。陸媒《上游新聞》報導指，近日四川巴中市南江縣新發現的一處開鑿於北魏晚期、距今1400多年的摩崖佛像，被當地村民信眾以「還願」為由用顏料塗抹「毀容」。
報道引述文物愛好者指，受損的摩崖佛像位於著名的米倉古道上。從當地文保部門獲悉，該處造像是2021年才發現，還未納入文保單位，雖然設有監控和大棚保護，但因地處偏遠，發現情況時已來不及制止，目前正在邀請相關專家論證，盡力修復恢復原貌。
巴中市文物局一位工作人員表示，「塗抹佛像的都是些七八十歲的老爺爺，說是為了給菩薩還願，我們也不好處理，只有批評教育，目前正在研究下一步怎麼處理」。對於佛像能否恢復原貌，工作人員表示，塗抹造像的顏料主要是丙烯類，目前已經邀請相關專家論證，「應該是可以恢復的」。
根據相關考古調查報告，該處佛像「罕見地始鑿於北魏晚期，在初唐、武周和中晚唐又有續鑿，開鑿年代早，形成過程複雜，其整體將地表天然石包開鑿為造像碑的特色做法在四川地區屬於孤例，這些材料在完善四川石窟發展序列，揭示四川地區和中原北方地區的佛教文化藝術交流領域具有十分重要的學術價值」。
珍貴石窟佛像被塗抹的事情時有發生。2018年8月，四川資陽市安岳縣封門寺石窟佛像遭油漆重繪、水泥修補事件被網友曝光，引起熱議。
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文章授權轉載自《香港01》
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